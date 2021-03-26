韓國男團SHINee今年5月成軍13年，當中27歲成員鐘鉉因受抑鬱症困擾，於2017年自殺身亡，令SHINee以4人姿態繼續活動。而SHINee三名成員完成兵役後，各人重新歸隊，當中他們將於下月4日舉行首場線上演唱會《Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD》，是次演唱會是他們事隔3年後以團體舉辦的演唱會。而早前成員Key出演人氣綜藝節目《我獨自生活》，除了公開新居外，節目內他飼養的兩隻愛犬亦成為網民熱烈討論對象。

出演《我獨自生活》

現年29歲Key於去年10月退伍，退伍後他即出演《我獨自生活》，其出演內容已於上周五公開，當中他因為剛剛搬入新居，所以新居顯得十分簡潔。而他的兩隻愛犬更大展牠們的非凡能力，無論Key說甚麼，愛犬們都似完全聽懂，當中Key要求牠們跳上梳化坐下，之後為牠們拍照時一叫牠們的名字，牠們又即擺動頭來擺甫士，令眾人大感驚訝。

被封「狗奴才」

而Key平日對牠們照顧有加，一起床就會叫牠們名字及打招呼，又會向牠們說敬語兼細心地為牠們穿衣服。Key被網民封為「狗奴才」，因為他真誠地奉養愛犬的態度令人佩服不已，就連他買給牠們的衣服，也幾乎裝滿狗狗專用的衣櫃。為防愛犬有危險，Key在露台加建透明的膠欄，既不露出瑕疵，又可以不破壞美觀，同時每次愛犬到露台奔跑後，他又會細心地為牠們清潔腳仔，一舉一動都顯得他十分溺愛兩隻愛犬。

而網民看畢節目後反應十分熱烈，紛紛留言：「這種程度的話，應該公開訓練方法」、「小狗們原來就那麼聽話嗎？」、「幾乎是人啊」、「希望SM馬上出演《狗很了不起》節目」 等留言。

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