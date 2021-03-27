TVB日前舉行綜藝節目記者會，想不到全個記者會的「高潮」，竟然是靠惡搞對台的藝人來製造話題，結果引爆連串「關公災難」，當日在台上有份扮姜濤的鄧智堅，以及有份推波助瀾的司儀包括麥美恩、馮盈盈和林盛斌（Bob），其社交平台均遭到大批網民踴入洗版式怒轟，網民指他們以低劣手法打擊對手，行為小學雞之餘，亦有失大台身份。

當日在台上大叫「你夠膽嚟踩場……打到你變薑蓉」的馮盈盈，今日在IG中，忽然貼出一張在2018年尾和姜濤的合照，又貼出一條和麥明詩、昔日好姊妹江嘉敏齊齊睇MIRROR的首個演唱會，留言說：「呢個moment我要爆喇，其實我嘅真正身份係，追星族，我一邊努力撲緊MIRROR演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象，嗰啲什麼姜蓉！？就算再扮得幾盞鬼，就算再向我姜B致敬，就算香港人再多幽默感，都接受唔到囉，今晚我實打多兩碗姜蓉撈飯食，咁先吞得落呢啖氣，無咩事嘅話我出返去撲飛，有無人有多3張Mirror演唱會飛俾我？我助手同佢朋友都想睇」再hashtag「3張Thx」、「2018年12月13日第一次合照」、「2019年4月19日再為你歡呼」。

馮盈盈忽然「姜糖」上身，自稱喜歡對台的藝人，不過網民繼續唔buy，留言：「你係覺得自己隊PR team好幽默？」、「攞姜濤嚟呃like真係第一次見。」至於麥美恩，雖然被網民鬧爆，指她冇禮貌又嘩眾取寵，不過麥則暫時未就事件回應。

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