28歲雙性戀女歌手Miley Cyrus去年8月與澳洲男歌手Cody Simpson分手後，疑再爆新戀情，她前日外出夜蒲時，疑與23歲英國男歌手Yungblud撻着。Miley去年底受訪時還表示已戒酒五星期，不料相隔近四個月又再破戒。

Miley Cyrus前日外出為友人慶祝生日兼慶祝成名作《孟漢娜》（Hannah Montana）15周年紀念，穿着Bra Top及牛仔褲的她劈完Shot又飲啤酒，期間又與Yungblud坐在一旁咿唈，Miley情到濃時還輕咬Yungblud的手指，Yungblud亦不時撫摸Miley的頭髮和臉頰，十足熱戀中的情侶。Miley亦不介意在IG公開夜蒲照片，被男性友人攬住合照之餘，又用屁股磨Yungblud下體。Yungblud似乎特別鍾情雙性戀的女性，他過往曾與另一名雙性戀女歌手Halsey拍拖。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！