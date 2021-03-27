郭羨妮（Sonija）近日致電「鬼王」潘紹聰主持的靈異節目《恐怖在線》，自爆曾發生在自己身上的靈異事件。Sonija透露去年6月養了17年的愛貓離世，懷疑貓貓兩度附身在不同動物身上返家，她說：「將貓貓火化之後，有日同個女坐喺露台好傷心，個女突然大嗌，見到好大隻嘅草蜢，其實我住十幾樓，基本上係冇可能出現，當時我為咗保護個女，一嘢打死咗佢，仲沖埋落厠所，後來先諗係咪貓貓呢？！之後我將貓貓啲骨灰撒落屋企嘅植物度，希望將生命延續，突然有隻雀仔飛埋嚟我露台度唱歌，呢啲咁無可能發生嘅事，當我想攞相機影相時佢就即刻飛走咗。」

Sonija又透露曾在西貢近北潭涌住過一年鬼屋，她說：「都好猛，間屋好奇怪，我係租嘅，每日都唔知自己做緊咩，搬入去全年冇買過梳化，喺屋企都係坐外景凳，冇心機去諗點搞間屋，好冰冷。」之後Sonija和媽媽分別遇上血光之災入醫院，兩隻狗亦不幸過，她續說：「當時成日有人撳鐘，但冇人嘅，最後一家人頂唔住搬走咗。」

而最後一件靈異事件，發生在1999年，她選港姐期間與一班佳麗去中山拍外景，她稱工作完畢後返到酒店倒頭大睡，但翌日清早起身見到同房室友，用好怪異的眼神望住她說：「噚晚你有冇過嚟我張床度坐？」室友指前一晚感覺到有人坐在她的床上，feel到張床「凹咗」，Sonija即否認，她懷疑當年兩人曾移動過房內佈置，或許因此招來靈。潘紹聰說：「所以點解你選到，佢選唔到，因為佢黑囉。」

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