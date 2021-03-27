武漢肺炎疫情，自去年初爆發以來，不少藝術表演項目被迫取消。今年首個紅館演唱會，亦是林二汶個人首個紅館騷《The Beginning of Faith Live》今晚正式開鑼，雖然逾4個月以來首次本地零感染，但市民對防疫亦不能掉以輕心，主辦單位提示為配合預防及控制疫情需要，入場觀眾需於進場前接受體溫檢查、掃瞄「安心出行」二維碼或填表登記。

而本來分四種顏色的入口，大會改為只開放綠色閘口讓觀眾入場，因入場排隊時間將較以往長，場地亦提早於7時開始為觀眾進行入場前體溫檢查及做紀錄登記，7點半開放觀眾入場，雖然入場需時，但秩序尚可。場外有售賣精品，包括林兒童唱歌公仔$398、林二三人女子組合公仔$238及環保袋$98等，所有進入售賣區都要出示門票，掃瞄「安心出行」二維碼或填表登記。

《蘋果》在開場前兩小時到現場觀察，發現後門拜神空地及正門玻璃門內，都圍起黑板遮擋場內情況，以防市民聚集在場外湊熱鬧，現場亦架起多處鐵馬，並有告示牌提醒預早手持門票，側面空地放了十幾張長枱，預無「安心出行」的觀眾填表，有筆及有搓手液機提供，筆筒貼上「已消毒」，各項措施做到足，非常貼心。至於售賣精品的地方，以往在綠閘下橋底，今次就預留更大區域，兼加設鐵馬以防多人聚集。

有觀眾提早在六點半左右到場，並自動自覺先去填表，亦有歌迷自發在場外派彩虹旗，預在場內揮動。以往紅館職員在閘口收飛，今日所見收飛位移出了，而紅館亦明顯加派了人手收入場登記表及門票。

《蘋果》訪問了入場觀眾，Joey表示非常期待睇演唱會，「好興奮，好耐冇睇演唱會，都會注意防疫，始終都係疫情後首個演唱會，驚住可能多咗手續要搞，所以提早嚟睇下情況，我都要填表入場，大會現場準備做得好好。」Joey更笑言戴住口罩也會照樣大聲歡呼，相信入座人數減少無阻氣氛，「我同8個朋友一齊嚟睇，都要隔開坐。」身穿盧凱彤黑Tee的陳小姐自發在場外派彩虹旗，她接受訪問表示：「預咗500支派發，好期待今次演唱會，要戴口罩、防疫措施煩複都冇問題，有得入場支持二汶已經好足夠，自己帶定搓手液，入場唔會食嘢。」歌迷林小姐和好友吳小姐結伴入場前接受《蘋果》訪問，林小姐坦言事前一直擔心演唱會可能因為疫情而延期，所以今次十分期待，並特別準備了一個空間較大的口罩，可以嗌得方便，而且食定晚飯才入場。」

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