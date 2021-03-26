日本偶像界近期傳出多宗戀情，除了22歲模特兒池田美優被爆與尊尼事務所前男星大倉士門同居外，NMB48的20歲成員橫野堇，更同時搭上兩名尊尼偶像，先跟關8成員橫山裕在京都開房，六日後再約21歲尊尼仔福本大晴到大阪的平價酒店纏綿12小時。

《週刊文春》昨日又再爆料，年僅19歲的乃木坂46人氣成員金川紗耶，被發現本月18日黃昏時份抵達橫濱，原來是前往赴會尊尼事務所旗下男團Jr.SP的20歲成員林蓮音，兩人當日在橫濱的購物商場行逛後，再到海濱的拍拖勝地享受二人世界，金川紗耶與橫濱地膽林蓮音坐在草地談心，又躺在草皮上睇星星，場面十分浪漫，當離去時，兩人互相為對方拍打身後雜草，甚有默契。及後，兩人打算到附近醫肚，於晚上9時，林蓮音送金川到橫濱車站搭電車返回東京，跟鏡頭前的形象一樣純情。

金川紗耶出生於北海道，17歲時以乃木坂4期生入行，並到東京生活，去年起身兼模特兒工作，為時裝雜誌《Ray》擔任專屬Model。

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