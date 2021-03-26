末路從來配狂花。在Netflix西班牙劇《紅日狂花》（Sky Rojo）中，三個性格背景截然不同的性工作者走上窮途，繼而展開一段有如公路電影般的驚險逃亡之旅。劇集短短八集，每集也只得半小時，故事節奏明快，性愛暴力兇殺血腥元素樣樣齊，演變成一段略帶cult味的癲狂追殺，不喜重口味的觀眾可能會感到難以消化。

撰文：宣柏健

西班牙劇《紅日狂花》

類型：動作冒險

演員：Lali Esposito、Yany Prado

西班牙劇《紅日狂花》由年前瘋魔一時的《紙房子》班底打造，當中由主角旁白帶動故事的處理手法，在這部劇集中也繼續沿用。劇集一開始已交代三位女主角與夜總會老闆Romeo的關係，以及簡略交代各人下海的前塵往事。三位性工作者就是劇名中的「狂花」，成為「狂花」也全因走投無路。Coral曾是生物學家，其後成為人妻，然後已經沒有然後，自願來夜總會應徵賣身。

反映嫖妓真像

來自古巴的Gina，下海故事相當典型，全因在古巴時遇上西班牙姑爺仔，半哄半騙說帶她到西班牙打工，然後把她踢進火坑，再加上Gina本身母親患病兼要供養弟弟，令她無奈之下走上皮肉生涯，希望改善家人生活。淪落風塵一段時間的她以為可以辭工抽身，卻被Romeo告知她仍欠下公司巨債，種種悲慘經歷非常典型似曾相識。至於來自阿根廷的Wendy，性格則比Gina果敢剛強。三人的亡命之旅，全因她們在與Romeo爭執糾纏之際，Coral錯手重擊Romeo。Romeo的兩個頭馬Moises及Christian兄弟奉命追殺她們三人，過程中也帶出眾人背後其實也有不為人知的小故事。

三位狂花的國籍設定不同，共通點都是來自西班牙語系國家。飾演Wendy的Lali Esposito 本身是阿根廷知名歌手及演員，她的角色更是女同性戀者，相當破格。飾演Gina的Yany Prado也確實生於古巴，11歲時才移居墨西哥。今次劇集找來南美演員壓陣，既可擴大劇集在南美的人氣，也反映了當今西班牙性工作者真實狀況，皆因現時西班牙不少性工作者，其實正是來自較貧窮的南美國家。

男性主導視角

劇中三位狂花走出夜總會奪回自己人生，多次強調自己只是希望做個普通人，因此當她們沿路看到大型傢俬店時，竟會覺得那裏能給她們家的感覺，荒誕得來也令人心酸。八集劇情播完，編劇已埋下下一季伏線，預示Romeo回歸尋仇，三人又要繼續隨時激戰。雖說劇集以女性復仇及擺脫男權為主調，但當中的情色暴力場面，難免仍帶男性主導的視角，欠缺令人驚喜的新視野。始終女性自強只是包裝，情色及官能刺激才是劇集主菜。