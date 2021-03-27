無綫日前舉行綜藝節目記者會，為搞氣氛，竟然惡搞對台的人氣王姜濤，結果引爆連串「關公災難」。當日台上的鄧智堅扮「薑蓉」，即被司儀之一的麥美恩撲出來追打，大嗌：「收聲啦！」馮盈盈則尖叫說：「你夠膽嚟踩場？打到你變薑蓉！」Bob亦附和大叫：「𡁻佢！打佢！」現場一片歡呼聲，連剛上任的無綫副主席曾志偉在台下睇到拍爛手掌，明顯好滿意一班藝人的表現，但就遭網民指他們以低劣手法打擊對手，行為小學雞之餘，亦有失大台身份。

阿Bob林盛斌當日沒有撲出去追打，但今日為「𡁻佢！打佢！」的失言道歉，他在IG寫道：「收到各位嘅意見，亦明白大家嘅感受。如果我嘅行為同言論令到任何人唔開心，我衷心同各位講聲唔好意思，對唔住。亦向姜濤同其他支持佢嘅朋友及粉絲表示，我為我一時衝口而出嘅不當說話令人有唔好嘅感受，感到十分抱歉，我亦會好好檢討我日後嘅言行。」

Bob亦有回覆傳媒，被問到是照稿讀還是爆肚？有沒有直接向姜濤或花姐道歉？Bob說：「因為我唔想我一時衝口而出嘅失言，令到有任何人有唔開心嘅感受，所以我覺得我應該要向佢哋承認錯誤，誠心道歉，我亦會好好檢討自己。我聯絡咗一位ViuTV嘅朋友，麻煩佢將我嘅訊息轉達畀姜濤知道，希望佢可以原諒我嘅錯失。」雖然仍有網民留言繼續鬧：「低俗，令人失望」，但亦有人覺得願意承認自己過錯已經好好，「放心，我照舊支持，畀心機」、「欣賞你咁誠心道歉，下次唔好啦，加油！」

「薑蓉」鄧智堅自我檢討

同樣受網民圍攻的「薑蓉」鄧智堅亦在IG帖文，表示有檢討需要，留言：「收到大家的意見和感受。作為一個中坑，正因為身形、外貌、歌聲都與姜濤先生有很大分別，所以模仿了一個完全反差的造型，並無冒犯任何人之意圖。作為創作和表達上，我們需要再作檢討才能有所進步。戲仿於世界各地源遠流長，通常都是取材於當代知名人士作對象。本想自嘲本人是『假歌手』及諷刺自己青春不再。不論我當初的出發點是怎樣，作為一個大叔要對自己的言行負責任，戲仿出來的效果，若然為任何人，帶來不適或不快，本人會作出檢討。自己跟Mirror部份成員亦是朋友，大家一起在不同領域為香港演藝事業和觀眾努力，亦會互相勉勵。預祝姜濤及Mirror成員演唱會成功，事業更上一層樓，並祝願大家身體健康。」

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