下個月是ViuTV開台五周年，劇組乘勢出擊炮製全新特備單元劇節目《YOLO的練習曲》，以女性話題掀起鬥爭，一連五集講述女子組合真面目。劇集的主題曲《選擇困難》（Gotta Gotta）在昨晚正式曝光，今次找來與ViuTV一直合作無間的李拾壹一手包辦曲、詞、編、監。

MV曝光後，迅即有不少網民在ViuTV的社交平台上留言，不過今次並不是談論20位主角如何吸引，反而有不少人覺得歌詞極為洗腦，尤其副歌部份不斷重唱：「Gotta gotta gotta gotta You gotta gotta gotta.」情況可以媲美當年日本動畫軍曹的主題曲《Keroro軍曹》，有網民表示：「一路聽Feel緊胳肋底好痕…」成員之一的蘇凱倫亦在IG限時動態留言：「大家kero kero咗未呀？」

甚至亦有人留言覺得這班女團的唱功和舞技麻麻，覺得是多人版的FFX，明白花姐為何不搞女團真人騷，實在有很大的進步空間：「可唔可以齊啲呀？跳得冇氣無力咁？一啲都唔投入。」、「跳得好核突...啲鏡頭跳嚟跳去都補救唔到佢哋跳得差！」不過亦有人讚ViuTV肯試已經好好：「雖然好多嘢都要進步，舞台拍攝技巧等等等，但我覺得鼓勵重要過彈，ViuTV繼續聽民意去努力，加油！」還有人讚攝影和剪接犀利：「其實角度已經攞得好好，盡量彌補佢哋唔齊同唔夠力嘅動作！」

今次招攬了20位本港KOL或YouTuber女神上陣，包括曾為「試當真」拍攝《唔通佢有男朋友》一集、被封「港版周子瑜」的22歲Jeannie、另一位「試當真」常規演員陳苡臻（Jessica）、郭爾君（Alma）、張蔓姿（Gigi）與及曾經為姜濤和陳卓賢的音樂電影《戀愛要在生日前》做MV女主角的KOL黃曉文（Candy），難怪當日消息公佈後，網民在連登開post討論。

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