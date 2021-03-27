日本男星長瀨智也最後一套以尊尼藝人身份接拍的劇集《我家的故事》，昨晚於日本播出大結局，引起劇迷大嘆不捨；與此同時，大熱電視動畫《咒術迴戰》同於昨晚在當地播至最後一集，令一眾電視迷頓時失去寄託，一夜之間簡直慘聲四起。

登Twitter首位

42歲日本男星長瀨智也鐵定離巢尊尼事務所，他主演的TBS電視台新劇《我家的故事》被視為「引退」之作，雖然長瀨日後還有機會重返日劇界，但脫離尊尼後也必定要過冷河至少兩、三年，加上鬼才編劇宮藤官九郎今次亦沒有令觀眾失望，播出後贏盡口碑，絕對屬長瀨又一代表作。

長瀨為摔角手主角增肥28磅，與新婚女星戶田惠梨香大鬥演技，昨晚最後一集有兩人的啜嘴場面，獲網民熱烈討論，還登上日本Twitter的熱門排行首位。

吹起咒術熱

至於《咒術迴戰》的首季電視動畫亦告一段落，昨晚播畢後，立即宣佈添食喜訊，《劇場版咒術迴戰0》將會在今年冬天首次搬上大銀幕，香港亦會落實上映。由漫畫家芥見下下炮製的人氣力作《咒術迴戰》，自從去年10月起推出電視動畫後，受歡迎程度大幅飆升，不少日本藝人也是fans，包括渡邊直美、加治瞳、中川翔子、中村倫也、有吉弘行等，風頭直逼《鬼滅之刃》。

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