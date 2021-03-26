女明星在鏡頭前，多以高跟鞋示人，但私底下還是以舒適的平底鞋和運動鞋為主。

像近年多了星媽身份的工藤靜香日前post相，以自然姿態示人，簡單着上灰色長袖T-Shirt和牛仔褲，搭配Loro Piana的珊瑚色麂皮loafers點亮造型，笑言「看來我終於可以從厚襪子中解脫了」。提起好着的平底鞋，Tod’s的豆豆鞋一直大受歡迎，最新的Tod’s Kate系列，有飾以藤織鞋底的slip-on平底鞋，充滿春夏氣息。Budget較少的，不妨考慮本地品牌The Korner的設計，春季系列帶來了兩款真皮平底鞋，Koni用上耐穿的生膠鞋底，並以雙倍鞋墊提升舒適度，而Kurve則較軟身，全真皮無內裡製作，圓頭設計亦更添復活感。

至於平日造型華麗的BLACKPINK成員Jisoo，原來私底下會揀着Crocs。近日在拍劇的她，獲粉絲送餐車，從相中可見，身穿黑色外套的Jisoo下身着上睡衣般的格紋長褲，腳踩粉紫色Crocs，是品牌和Justin Bieber個人品牌drew house的聯乘款，切合Jisoo甜美的一面，兼舒適度滿分。品牌亦同時推出Marble系列，每對鞋履都擁有獨一無二的大理石紋理花紋，並有黑白和橙白兩種顏色選擇。

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