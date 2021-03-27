有份演出韓國綜藝節目《我獨自生活》的35歲女星朴娜萊，近日陷入性騷擾爭議，有網民更要求她退出《我獨自生活》。而昨日《我獨自生活》如常播出，未有刪剪朴娜萊的場面，當中她因為事隔7年後再次拍攝profile照片，所以就刻意減肥，身高1.49米的她最終由60kg（約132磅）減到53.9kg（約118.6磅），成功減了13磅。

最弗僅得103磅

朴娜萊最弗時的體重只得47kg（約103.4磅），瘦削的身形令其他成員大感驚訝，朴娜萊無奈說：「我27歲不能回來了。不過都想改變一下，沒有靠醫生，想自己試試。」而她從早上開始就穿着排汗運動裝來進行空腹單車運動，她自爆當初出演《我獨自生活》時體重是52kg，但最近進行健康檢查後，發現體重已達60kg，令她大受衝擊。而因為要拍照，所以她就積極減肥，要在兩周時間內減到目標體重的52kg（約114.4磅）。

練鋼管舞增肌

而節目亦公開朴娜萊努力keep弗的過程，可見她完成30分鐘的單車運動後即時磅重，第一次結果是57.8kg（約127.2磅），之後她除下衣服的結果為56.4kg（約124磅）。之後，朴娜萊親自製蛋白質棒作零食之用，午餐菜單是雞胸肉海帶麵條和芥末番茄，一餐飯保持在200至250卡路里之間。吃飽飽後她就上鋼管舞堂，她說：「鋼管舞不僅令肌肉力量增強，身體的線條也會變得漂亮。」不過因為朴娜萊的身形比之前肥胖，所以練習鋼管舞時就沒有這麼容易，面對接連的失敗，她顯得有些無力：「對自己很生氣，為甚麼會變成這樣？我為甚麼會一直放任自己的身體直到這樣呢？早知道就堅持做了。」

幸而朴娜萊重新振作起來，最後亦獲得老師的稱讚。而目前朴娜萊離目標體重還需要減掉2kg左右，一眾成員都為她打氣，亦鼓勵她為了健康要堅持下去。

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