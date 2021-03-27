前女子組合2R的黃婉佩（Race）去年接受新加坡傳媒訪問時，宣佈再度懷孕，她在今年初公佈自己成功陀仔，為新加坡富商老公David Loh湊成一個「好」字。今日Race在社交平台公開B仔照片，她透露B仔叫Dayton，但B仔何時出生及體重等資料則保密。

相中見到Dayton被藍色被包着，安睡在白色被褥上，Race指相片攝於本月21日。坐月中的Race沒有出鏡，相信要照顧初生嬰，以及3歲大的女兒Cara，很可能沒有時間打理自己。而Race在本月中曾貼出孕照，她靈巧地跪在地上，並雙手捧着Cara的臉，兩母女嘴對嘴作親吻狀，Race以全英語留言讚女兒勇敢、無懼、美麗、聰明和善良，她稱願意與女兒分享自己的故事，讓女兒建立正面的觀念。Race在文末寄望女兒可以相信自己，她坦言十分愛女兒。

Race再為人母，家姐黃婉君（Rosanne）未有表態恭賀，反而是她們的妹妹在社交平台出post恭喜二家姐添丁。不過黃家姊妹都一樣，沒有多餘的留言，只是簡單的祝福。

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