台灣導演蕭力修執導、男神楊祐寧與台法混血女演員張榕容主演的《複身犯》，是一部借屍還魂概念片。電影講一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案件，警方為了追查失蹤兒童下落，車上罹難的乘客被迫死而復生，利用意識上傳技術借屍還魂。被判死刑的腦死植物人楊祐寧被迫意識上傳，讓5個嫌疑犯上身，亦即要一人分飾5種人格；榕容在片中飾演腦科學博士，同時也是個脆弱的母親。日前兩位主角在台灣接受視像訪問，分享沉重角色的背後，回到家中要變回幸福的自己，實則是「人格分裂」。

祐寧演出要「借屍還魂」，還要一次過借5次，連榕容也被角色吸引住想挑戰一下，她笑說：「開始看劇本的時候，我有問導演可否將我們的角色交換，因為我想搶他的角色，這樣可以挑戰性格、人格轉變是很有趣的事，是每個演員都想挑戰的。」

祐寧指導演說角色不能轉換，而演這個角色是祐寧演戲生涯中最具挑戰的一次：「對一個演員來說，看到這樣的劇本是不會有太多的考慮，馬上想挑戰一下自己，所以我一看到劇本就堅持約導演見面。」祐寧又指戲中最困難的是要揣摩其他演員的肢體動靜：「演這部戲最困難的地方是要跟4位演員去溝通，如何去塑造他們是困難的，因為我們都希望塑造兩個共同完成的一個角色，而不是要模仿，在設定上、聲音、肢體也有調整。我們在前期圍讀時有很多時間個別聊，當中演王淨因為是女的，聲音、肢體上都是難去找到對的點去切入，確實需要花一點時間。」

提到拍攝時一直懷着沉重心情，回家卻要變回自己，真正要「人格分裂」，祐寧說：「在拍攝的當中一直帶給我負面情緒，一不小心便會帶到我的生活當中，會不小心的宣洩出來。」榕容對這個既冷靜又脆弱的反差角色設定也感到很有趣，不過提到抽離角色，榕容說：「這次很不好演的，前提是一個找不到兒子的媽媽，你知道兒子是死亡的話會是一個結果，重點是不知道有沒有死亡，所以她一直抱有希望在裏面，也有絕望的，所以在拍的時候一直在感受那個絕望。我花了很多心力讓自己處於這個悲傷的狀態裏面，是蠻分裂的，因為自己家裏那麼快樂，當時都不敢將情緒帶到家中，回家時會在家的樓下，或者到外面坐一下，想辦法把自己情緒完掉才回家，因為我的家庭沒有必要承受，他們是幸福的。」他們更笑言要將情緒交給路人！

祐寧又為了電影中的詭異感而減磅脫水，令身體看起來不太健康，而台灣有不少觀眾看後指祐寧演技大爆發，祐寧搞笑說：「香港票價多少？100塊港幣可以看到這麼精采，快點帶男朋友來！帶同雙方家長，見一下家長，換一個完美的人生，太化算了！」至於有信心憑此片當影帝嗎？榕容搶答：「我對他有呀！」祐寧也充滿信心，大叫加油！

楊祐寧做晒女狂

祐寧去年娶妻兼生下寶貝女兒ANAH，現時有女萬事足，談到近況，他沒有透露工作動向，主動提到剛榮升爸爸的感受，還希望越生越多：「我當爸爸啦！現在還是一個新手爸爸，小孩出生沒多久，感覺很美好的體驗，看着小生命每天的變化，覺得生命是很奇妙。」他說每天都會想回家看一看孩子，集郵程度已達瘋狂級：「手機兩千張照片都是小孩，還要是同一角度的，都是這狀況。現在有了小孩，家庭在我的心中是最優先的順序，第二是衝浪，第三騎腳踏車……這些包括朋友吧！」榕容問到他那工作排行第幾位呢？祐寧想了想笑說：「第七、八以後吧！因為前面的都太重要了。」至於問到他會計劃再生嗎？祐寧二話不說，即答小孩越多越好，但仍有一關：「都要看老婆，老婆願意才可以。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！