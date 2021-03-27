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林二汶拖姜濤唱歌好得戚 組仔Ben折骨舞帶動氣氛

42分鐘前
林二汶演唱會邀請了姜濤及Ben做嘉賓。

林二汶首度在紅館開騷，得到《全民造星III》強力支援，好多組仔女出席睇「爸爸」表現。

在唱出《True Colors》時，二汶抹一抹眼淚，她表示這首歌是《全民造星III》Team A學員的畢業作。原來《全民造星III》冠軍Ben（趙祥誠）擔任表演嘉賓，與二汶合唱《People Like Us》，之後Ben solo跳舞，全場觀眾隨即歡呼尖叫，反應極好，其後兩人再合唱《超友誼》，他們走近《造星III》隊員時，即刻揮手打招呼。在唱《Cheers！》及《Yeah》時，觀眾興奮到站起來跳舞；之後，二汶唱到Medley《解語花》、《少少瘋了》，觀眾再陷入狂熱之中，由於前排座位的區域不是石地，是加凳的位置，所以當觀眾舞動時，地下猶如地震般搖晃，二汶繼而再帶領全場觀眾玩燈浪，四面台的觀眾輪流舉起電話燈。之後再唱《仙樂飄飄處處聞》及戲院禮儀歌。

今日另一位表演嘉賓，請來了人氣爆燈的姜濤，站在紅館舞台的姜濤緊張到咬唇，二汶叫他O嘴，兩人合唱《非常夏日》，又叫姜濤拖住她唱歌，又笑指自己要搏小鮮肉懵，並笑問台下的姐姐是否很羨慕她，之後又叫姜濤與她深情對望當是擁抱，不過對望時姜濤戚起嘴角笑，二汶笑說：「你冷笑！」及後又再說：「我初入行如果有遠見就可以生得姜濤出。」

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林二汶姜濤
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