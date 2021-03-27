莊韻澄（前名莊端兒）去年與圈外男友呂成忠（Joe）奉子成婚，今晚她在社交平台宣佈順利誕下兒子「波子」。她今日下午已經開始在IG限時動態分享出發到醫院準備生B，到了醫院又要先做產檢，直到晚上宣佈B仔已經順利出世，她晒出一張躺在床上吸着氧氣、手背插住吊針的照片，表示：「母子平安，多謝大家，辛苦醫生同一班好好嘅姑娘，而且好攰休息吓先。」

莊韻澄今晚接受《蘋果》訪問，她表示順產有壓力，故選擇剖腹：「波子出咗世喇，重7.7磅。睇咗佢幾眼咋！開刀生完都好攰，佢個頭好大似爸爸。」她說到生產過程：「其實開刀唔算太辛苦，醫生手勢好好，好快聽到喊聲，BB就出咗嚟。BB喊個刻，我哋都跟住喊，好感動！嗰刻其實都好難形容，總之好感恩。」

她表示老公有陪入產房打氣：「爸爸好緊張呀！有陪產同有剪臍帶。」一索得男，誕下前世情人，有子萬事足的她竟已有計劃再追女，她說：「有諗過追個女，兩個就夠啦！」

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