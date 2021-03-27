下月52歲生日的韓國牙醫李秀珍，因凍齡樣貌加上弗爆身材而受到外界關注，她聯同19歲女兒開設YouTube頻道做網紅，不時在網上公開自己的往事，又自誇靚過韓國女神金泰希，多番引起網民熱議。

鼓勵女兒獨立

李秀珍前日又在網上公開新影片，率先分享了自己的近況：「最近多了去散步，看到很漂亮的花，但沒有人一起去欣賞櫻花，以前會跟男友一起去，現在沒有了。」似暗示已與男友分手。提起女兒打算獨立搬出去住一事，李秀珍坦言不會幫女兒負擔所有生活費及房租，要女兒自己賺錢自己使。曾認整容的她亦被網民指她撞樣韓劇《Penthouse》中飾演金素妍妹妹的30歲女星申瑞賢，不過李秀珍就笑言覺得自己更似劇中女主角之一的42歲女星李智雅。

嘲隆胸手術白費

李秀珍早前自爆曾隆胸，不過13年過去，她現時表示「都白費了」，但她卻指做隆胸手術的過程不太痛，認為想做的網民可以一做。李秀珍指自己年過40才開始做運動，之後就一直Keep住做以維持身形，建議網民set個目標給自己，才會更有動力及恆心去做運動，並公開多做提臀運動可令腿部顯得更修長的秘訣。

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