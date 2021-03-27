Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）早前大受歡迎，男同志前動物園主人Joe Exotic，因企圖謀殺大型貓科動物保護主義者Carole Baskin及虐待動物，被判監22年。Joe的拍檔Jeff Lowe上周四又疑因中風暈倒，其太太Lauren Lowe向傳媒表示發現Jeff時已經沒有呼吸，懷疑被人落毒。

Lauren Lowe於本月18日與Jeff在奧克拉何馬州一間賭場逗留期間，於凌晨3時發現丈夫昏迷不醒，隨即召喚救護員到場，醫護人員認為Jeff曾經一度中風，決定將他空運送往醫院搶救。Lauren向八卦網站TMZ透露她當時以為Jeff已經離世，又指兩人當晚在吃晚飯期間，曾經被一名陌生男子上前搭訕，該名男子聲稱知道他們是誰，又了解他們平日所點的飲品，故她相信Jeff可能被男子落毒。不過，醫生在Jeff的尿液和血液檢驗中，並沒有發現毒品成份。Jeff留院三日後已出院回家休養，Lauren指他的說話和身體協調能力仍有問題。另外，Joe Exotic的25歲丈夫Dillon Passage昨日宣佈離婚，結束三年的同志婚姻關係。Dillon表示他與在獄中的Joe依然關係良好，又指會盡一切努力支持他。Joe在前夫Travis Maldonado意外自轟身亡後，於2017年12月與Dillon結婚。

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