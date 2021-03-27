蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

養虎為患丨Jeff Lowe中風停止呼吸疑被落毒 Joe Exotic丈夫宣佈離婚

1小時前
Jeff Lowe上周中風入院，Lauren懷疑丈夫被人落毒。

Netflix紀錄片《養虎為患》（Tiger King）早前大受歡迎，男同志前動物園主人Joe Exotic，因企圖謀殺大型貓科動物保護主義者Carole Baskin及虐待動物，被判監22年。Joe的拍檔Jeff Lowe上周四又疑因中風暈倒，其太太Lauren Lowe向傳媒表示發現Jeff時已經沒有呼吸，懷疑被人落毒。

Lauren Lowe於本月18日與Jeff在奧克拉何馬州一間賭場逗留期間，於凌晨3時發現丈夫昏迷不醒，隨即召喚救護員到場，醫護人員認為Jeff曾經一度中風，決定將他空運送往醫院搶救。Lauren向八卦網站TMZ透露她當時以為Jeff已經離世，又指兩人當晚在吃晚飯期間，曾經被一名陌生男子上前搭訕，該名男子聲稱知道他們是誰，又了解他們平日所點的飲品，故她相信Jeff可能被男子落毒。不過，醫生在Jeff的尿液和血液檢驗中，並沒有發現毒品成份。Jeff留院三日後已出院回家休養，Lauren指他的說話和身體協調能力仍有問題。另外，Joe Exotic的25歲丈夫Dillon Passage昨日宣佈離婚，結束三年的同志婚姻關係。Dillon表示他與在獄中的Joe依然關係良好，又指會盡一切努力支持他。Joe在前夫Travis Maldonado意外自轟身亡後，於2017年12月與Dillon結婚。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

養虎為患Jeff LoweJoe ExoticDillon Passage
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner