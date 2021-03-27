DC大作《自殺特攻2》（The Suicide Squad）將於今年8月6日在美國開畫，華納兄弟和導演詹姆士昆恩（James Gunn）昨日公開首支預告片，充滿大量粗言穢語及血腥場面。

《自殺特攻2》繼續由瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演小丑女（Harley Quinn）、黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）演自殺特攻隊召集人Amanda Waller、傑寇特尼（Jai Courtney）演迴旋鏢隊長（Captain Boomerang）和祖爾堅納文（Joel Kinnaman）演瑞克佛萊格上校（Rick Flag）。最驚喜的是巨星史泰龍（Sylvester Stallone）聲演食人唔斬眼的半人半鯊King Shark，孔武有力將敵人撕開，而在預告片結尾眾人還大戰巨星海星，場面浩大震撼。其餘演員還有「Bloodsport」伊卓斯艾巴（Idris Elba）和曾與小天后Ariana Grande訂婚的諧星Pete Davidson扮演的「Blackguard」等。

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