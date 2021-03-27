韓國女團After School出身、曾兩度封「世界第一美女」的NaNa孖男星李民基主演的MBC新劇《Oh！珠仁君》已於本周三首播，不過近日各大電視台的劇集都連環爆爭議，當中《Oh！珠仁君》亦因播出李民基的裸體出浴戲而引發性騷擾爭議。

用桃子圖案遮掩

《Oh！珠仁君》講述全國最佳懸疑驚悚電視劇作家韓雨秀（李民基飾）不談戀愛，與有「喜劇女王」稱號卻不會談戀愛的喜劇女演員吳珠仁（NaNa飾）一起同居後，所發生一連串的愛情故事。第一集講到李民基在家沖涼時，突然被誤衝入洗水間的NaNa所嚇倒，首集以兩位主角互相驚訝的一面結束。不過因為該場面暴露了李民基的裸體背影，雖然臀部位置劇組就用桃子圖案來遮掩，但觀眾仍指摘該場面讓人看着不舒服，有部份觀眾通過電視台的留言板譴責說：「舊時代場面」、「男性的身體不是滿足女性的工具」、「製作團隊輕率」、「請停止誘發男性羞恥心的場面」等。由於不少韓劇都愛安排男主角上演騷肌場面，當中出浴戲、更衣戲份都例必出現在韓劇中，是不少女fans追看韓劇的原因，不過有部份觀眾就覺得韓劇應減少裸體淋浴戲，擔心會為觀眾帶來錯誤的性意識，男性的裸露戲也屬「性騷擾」。

而《Oh！珠仁君》製作組昨日就回應：「為了最大限度地減少觀眾的不便，將採取合理的措施。」同時將引起爭議的部份片段從網站上刪除。

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