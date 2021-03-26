近日不少表明沒有採用新疆棉花的國際品牌，均被內地網民狙擊，並要求藝人割席不代言，其中與adidas合作超過10年的陳奕迅（Eason）亦發聲明割席，隨後即被香港網民鬧爆，更以他的名曲《陀飛輪》歌詞「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」揶揄他。前晚《蘋果》讀者目睹Eason在割席一個半小時後出現中環，獨自在車上發呆及按電話成粒鐘，未知是否查看網友的火爆留言。

時尚品牌H&M近日宣佈終止與內地工廠合作，亦停止從新疆採購原料，稱懷疑當地僱用新疆少數族裔「強迫勞動」生產及採摘棉花。事件引發連鎖反應，過往曾對新疆棉花發表拒用言論的國際品牌，均被內地網民狙擊，結果半百藝人前日開始爭相表忠，跟相關品牌終止合作，前日傍晚陳奕迅就在微博發聲明割席，被不少香港網民看不過眼留言鬧爆他：「為棉花發聲，但人權問題就唔出聲」、「你係唔係會要喺新疆開演唱會？」又用他以往不少經典金曲歌詞回敬他：「靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳」。

着adidas波鞋買外賣

有《蘋果》讀者洪先生透過「爆相爆片」報料指，Eason前晚6時35分發聲明後個半鐘，即大概8時左右現身中環，他獨自駕駛audi旅行車並停泊在路邊，洪先生說：「佢部車泊咗喺荷李活道，我朋友係佢fans，諗住等佢落車之後，問吓佢可唔可以合照，點知佢成個鐘都冇落車，我哋走咗冇再等。」記者問Eason在車上做甚麼？洪先生說：「佢一時整吓頭髮，一時又睇手機，喺度發呆咁。」從提供的短片所見，戴住口罩的Eason穿上一件白色上衣，全程垂着頭沒精打采，表情有點苦惱。問他可留意到Eason是否穿adidas時則表示：「真係睇唔到啦。」

Eason與adidas合作超過10年，曾被稱為終身代言人，雙方多次推出聯名商品。Eason過往也經常穿上adidas的衣物出街，本月18日中午時分，《蘋果》記者就在中環見到Eason穿上黑色adidas波鞋和襪子，當日他在中環鏞記附近四圍逛，再行去蘭芳園買外賣。

阿徐木棉花照撐老公

由於另一運動品牌Nike也同樣被狙擊，一向熱捧Nike的Eason老婆徐濠縈同樣被網民留言問道「仲着Nike？你老公同你割咗席未？」及「燒咗件衫未？」等。她前日在老公發割席聲明後，於Ig上載一張木棉花樹的相片，似暗撐老公決定，之後又上載與KB等好友去遊車河的相，還影了一張車內錶板相，當中寫上「REAR」的指示燈是舉中指圖案，被疑有弦外之音。

Eason前日的示忠令不少歌迷心碎，事實上他一早把市場轉向內地，2013年曾收取1,250萬港元酬勞為《中國新歌聲》任導師。據知他去年受疫情影響工作量大跌，自爆患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」，去年於上海舉行的雙11晚會，他寧願接受來回28日的隔離，亦和一眾護旗手如陳小春、容祖兒等落力獻唱，因唱三首歌即袋約214萬港元。過去多年瘋狂吸金的Eason，至今已儲落超過市值6.6億的物業，當中一家人自住的壽臣山村道Shouson Peak獨立屋已值約4.3億，努力賺錢讓老婆徐濠縈、女兒陳康堤有好生活，而徐濠縈一向被指「大花筒」周身名牌，曾開時裝店10年為打發時間，終於2018年結業收場。