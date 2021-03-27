韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》今晚將播出第11集，於最新預告中宋仲基和全汝彬得知澤演是幕後黑手後，兩人就相約飲酒至凌晨，當中全汝彬就自己因擔心宋仲基的安危而抱着他道歉，並直認自己抱着對方時心跳不已，令她困惑是因為緊張還是因為心動關係。之後全汝彬更慢慢行近宋仲基，要求再試一次，未知兩人今晚會否上演吻戲？

後半部正式展開

而隨着上一集揭開終極大佬的身份後，《Vincenzo》的後半部正式展開的，三位主角亦親自公開後半部的看點。宋仲基表示：「真心感謝大家的厚愛，因此拍攝過程非常愉快。在第10集結尾後，現在真的到了真正戰爭開始了。」同時宋仲基表示自己印象最深刻一幕是第4集結尾，在焚燒巴別集團製藥倉庫後返回的路上，當時宋仲基望着焚燒場面，展現了復仇的決心。

曾屬短道速滑選手

另外，於昨日播出的KBS節目上，宋仲基成為演藝界媽朋兒（意即媽媽朋友的意思）排行榜明星榜第一位，「媽朋兒」、「媽朋女」一詞早年在韓國興起，意思代表無論在學歷、職業、樣貌身材等各方面都優勝的人，媽媽之間不時拿來和朋友孩子作比較。當中宋仲基因為擁有高學歷、加上又曾屬短道速滑選手，配以出眾的樣貌及身形，而且又屬韓流男神，令他順利成章獲得「媽朋兒」的冠軍。

喬妹仙氣十足

另外，宋仲基的前妻宋慧喬昨日更新IG，大晒為品牌拍攝的宣傳照，當中女神以一身白色打扮示人，仙氣十足。

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