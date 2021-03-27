多個服裝品牌因為反強迫勞強而宣佈拒絕使用新疆棉花，而遭大陸點名，引起一連串抵制浪潮和代言人割席，不少品牌怕失去這個強大的巿場，而先後跪低，在社交媒體撒下反強迫勞動的聲名，德國品牌Hugo Boss 更曾在微博表示「新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，將繼續採購和支持新疆棉花」。

不過其後帖文又再被刪除，據路透社消息引迷品牌回覆，指該稱聲名是未經授權，公司就此再發正式官方聲明，表示英文版的聲明才是公司立場，強調沒有從直接供應商採購任何來自新疆的商品，公司亦不容忍強迫勞動。

新疆棉事件影響的品牌眾多，一直是被動姿態的Uniqlo亦因被稱拒用新疆棉而遭抵制， 被中國品牌大使王源、井柏然、倪妮等解約，但據悉Uniqlo一向沒有新疆綿的產品，而且其母公司Fast Retailing並沒有更新與BCI （Better Cotton Initiative）的關係，成員身份未變，而BCI已終止在新疆一切業務。

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