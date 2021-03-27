林二汶一連兩場《The Beginning of Faith》演唱會今晚在紅館開鑼，入場雖然需時，但過程順利。今晚到場欣賞的圈中人有梁祖堯與《全民造星III》隊員陳韋璇、Manson（張進翹）、Alina與MIRROR成員男友等，歌手朋友就有馮允謙、岑寧兒、何韻父母等。另外，at17隊友、已故的盧凱彤（Ellen）今日生忌，二汶亦有邀請Ellen父母睇自己演出。

等候觀眾入場期間，螢幕不停閃出「2020」、「2021」，當現場樂隊埋位時，觀眾們已經勁High，又主動拍手打拍子。晚上8時30分準時開騷，當熄燈的一刻，穿上黑裙襯以紫綠色花束裝飾的二汶在舞台的中間升台出場，並獻唱由已故拍檔盧凱彤作曲的《再聚》揭開序幕，之後再唱《驚人》、《北京道落雪了》、《Wanna Be》。

唱完4首歌後，二汶在台上寄語大家在可以擁抱時就要擁抱，並叫觀眾們閉上眼睛，再數完123後，大家開眼時，已見二汶擺好甫士，她解釋：「今日冇着高踭鞋，如果着咗只係能夠企喺度同坐低，着高踭鞋真係唔係我強項，有啲人可能話食得鹹魚抵得渴，但咁聽完心仲痛，所以我着咗平底鞋（係波鞋），有啲拍檔、姐妹、兄弟佢會明白你唔會咁講，就好似你着咗平底鞋，佢哋會令你腳踏實地重頭做起。」接着她唱《下一站天后》時，叮囑大家要小心安全。然後再唱《Do You Love Me》、《道成肉身》。

當二汶唱完《我變成我》後，再唱《給十年後的我》時，一位女dancer懸在半空跳舞，之後她從升降台上升起來唱《搖到外婆橋》，二汶指這首歌是送給婆婆，「有日唔明白點解褲袋入面有紙巾，突然間收到電話叫我趕去醫院睇婆婆，我去到醫院，我再收到消息，就係話我知3月27號紅館個期confirm咗，我同婆婆講，你個孫好叻，真係開到紅館，唔使擔心。面對生離死別，就算你平時做得幾好，總係唔會準備得好。」她接着唱出《今生不再》，以及邊彈結他邊唱出由Ellen負責曲詞的《大姆指之歌》。

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