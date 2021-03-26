【淺水灣】現年81歲的吳耀漢育有三女一子，但其中一位女兒日前涉嫌在西貢家中接收藏有大麻花的郵包，以及被揭發在家種植大麻而被捕。吳耀漢女兒被捕當天同一時間，其子吳嘉龍（Carl）如常在Ig Story貼出風景照，前晚他上載與愛犬的合照，並以英文寫道：「笑一笑，如常地笑，和對的人。」而現年44歲的吳嘉龍日前與大馬圈外女友帶同愛犬在淺水灣，相約朋友一同食晏，他當日一頭長白髮及留鬍鬚，不修邊幅，麻甩味十分重，相對起以往青靚白淨的樣子可謂相差甚遠。

缺衞生意識

《蘋果》日前在淺水灣某餐廳遇見吳嘉龍跟女友，兩人相約了兩個朋友一起午膳「吹水」，四人選坐近窗的座位，吳嘉龍的愛犬因不能進入餐廳，故只好把牠綁在外面的鐵柱，幸好跟他們的座位距離十分之近。不過吳嘉龍女友愛狗心切，未有只顧着跟朋友傾偈，間中亦會主動走出餐廳外照顧愛犬，並留了一個水兜給牠飲水解渴，十分細心，相反吳嘉龍大部份時間都在餐廳內跟朋友聊天，而且胃口相當好，不時直接用手拿起薯條大口大口吃，不過在疫情期間，他明顯忽略防疫意識。

其間吳嘉龍的愛犬竟百厭地跳了上枱面，他立即將牠抱下，繼而再把愛犬帶到遠離的位置再綁好牠，接着吳嘉龍順道去廁所，回來時陪愛犬玩了一陣，接着回到餐廳又拿了一些食物直接拋出去給愛犬食，不過他與女友摸完愛犬都沒有洗手便食東西，不甚衞生。

有結婚打算

吳嘉龍和女友拍拖多年，兩人早已跨過七年之癢，兩年前他曾聲稱有結婚打算，雖然一直未實踐娶妻承諾，不過未有影響跟女友的感情，二人不時拍拖買餸、拖狗散步，一頭白髮的吳嘉龍拖着保養得宜及身材纖瘦的女友出街，不經不覺仍流露出一副老夫老妻的感覺。