韓國男團EXO下月8日出道9周年，各成員已屆當兵年齡，當中Chen、Suho、Xiumin及D.O.已先後入伍，而Xiumin和D.O.更已完成兵役，早前陷劈腿醜聞的燦烈亦於上月宣佈後日入伍。而28歲的伯賢昨日開直播時亦預告下月入伍，令他成為EXO第6位當兵的成員。

未能現身宣傳

伯賢昨晚開直播時，宣傳他於大後日推出的solo專輯，之後就突然一臉嚴肅宣佈即將入伍，他透露其兵役最遲延至3月底，透露下月未能現身各大音樂節目做宣傳是因為當兵，因而預計即將於下月入伍。

Fans大呼不捨

伯賢表示：「從開始就覺得傷心，洩氣，看着看着很難受，心裏很難受。即使沒有我，我也會盡量不讓大家感到空缺，請大家不要傷心，我會一直感謝你們，對不起，我會更加努力，成為為各位加油的藝人。」網民及fans對於伯賢突然宣佈入伍大呼不捨，就連其大陸成員隊友Lay（張藝興）亦有在直播期間留言打氣：「伯賢啊，長大了」、「加油伯賢，不要悲傷」等，盡顯兄弟情。

----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！