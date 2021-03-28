廖啟智不敵胃癌，圈中好友大感突然。上周一（22日）傳出智叔患癌後，不少朋友都有拍片為他打氣，智叔太太陳敏兒到醫院探病時，曾透露智叔遇到好醫生，有胃口食到一日三餐。

今日噩耗傳出，與智叔同屬第八期訓練班出身的魯振順，在得知智叔離世後，大嘆人生無常，要珍惜眼前人，他說：「我哋一班同學經常有聚會，但去年智叔就冇嚟，得敏兒（智叔太太），但都冇講乜，我哋仲以為佢開工。智叔平時都好少講嘢，咩都在心中，祝佢一路好走。」

鮑起靜近年與發哥、智叔一起跑步健身，她今晚接獲智叔死訊時非常傷感，在訪問中喊過不停，泣不成聲。鮑姐早前才拍片為智叔打氣，她哽咽說：「知道呢個消息真係好難過，我仲諗住佢會好返，希過再見到佢一面，可以一齊跑步，原來已經係冇機會。」

鮑姐說細細個已經認識智叔：「我哋好細個，十幾廿歲就識，好懷念佢，佢喺電影界有好好嘅發展同成績，大家都有目共睹。佢又係好nice嘅一個人，教咗好多學生，佢呢生人好豐盛，希望佢嘅家人節哀順變。」鮑姐續說：「上兩星期佢生日，我同方平影咗相，又畫咗生日卡，又錄咗片，唱生日歌佢聽。」

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