日本藝能界近年不斷爆出藝人偷食醜聞，上月被爆背着台灣乒乓球手丈夫江宏傑，搭上高大型男的32歲日本國寶級乒乓女球手福原愛，在《週刊女性》舉辦的「不倫藝人」選舉中，以336票勇奪冠軍，比起第二位的混血女星Becky多出超過100票。

最新一期日本《週刊女性》舉辦「不倫藝人」選舉，由1,000名主婦選出形象落差及衝擊力最大的不倫藝人。福原愛上月被日媒爆出背着江宏傑，在橫濱與日籍猛男開車直駛至旅館，甜蜜共度三日兩夜。福原愛事後還聲稱與他分房瞓，解釋牽強。在日本全國市民見證下成長的福原愛可算是「國民女兒」，因此有不少讀者對她的行為感到失望，一名67歲讀者更鬧爆：「愛哭的小愛完全沒有成長！單純是任性的女人。」至於第二位是獲得187票的37歲混血女星Becky，她於2016年1月搭上樂隊「極品下流少女」當時的已婚男主音川谷繪音。Becky雖然已與38歲棒球隊教練片岡治大結婚，目前正為他陀第二胎，但仍難以擺脫不倫標籤。

去年1月背着女星老婆渡邊杏，偷食拍檔唐田英里佳的33歲男星東出昌大，以112票獲得第三位。東出與渡邊杏於去年8月1日透過事務所宣佈離婚，三名年幼子女交由女方撫養。有40代讀者表示連形象專一的東出都偷食，世界上已沒有不搞不倫戀的男人。至於第四至第十位分別是游泳奧運金牌選手瀨戶大也、諧星渡部建、女星鈴木杏樹、游泳運動員岩崎恭子、東出昌大的前外父渡邊謙、電視主持人桂文枝和男歌手近藤真彥。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！