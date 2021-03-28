Ｈ＆Ｍ拒用新疆棉引發大批明星為「愛國」與名牌割席，除了Ｈ＆Ｍ，兩大運動品牌Adidas和Nike亦成為風眼，被內地網民要求杯葛及抵制。

陳冠希的潮牌「凝結集團」（CLOT )過去經常和Nike合作聯乘出潮牌，今個月和Nike合作推出CLOT x Nike Air Max 1 ＂K.O.D. CHA＂潮鞋，以中國茶做概念。這對潮鞋原定昨日在上海推出，今日起全國公開發售，但相信涉及敏感話題，不見推出跡象，往日網民抽到鞋後會火速放上網晒新款，但至今網上未見有發售的相片或相關資料，相信為免踩地雷，陳冠希已抽起潮牌不賣住。CLOT x Nike Air Max 1 ＂K.O.D. CHA＂潮版被抽起，官方渠道未有，但炒賣網已經有炒貨流出，在StockX潮物炒賣網，這對奶茶色的＂K.O.D. CHA＂已由原先的140 美元，炒到上最貴的$38,800，炒風超勁！

在活動發布會上，則播出一段陳冠希講設計概念的短片，他在當中多次強調中國力量，「中國卓越，中國力量」而內地網民似乎誤解了陳冠希已經和Nike割席，紛紛留言大讚，更表錯情建立了hashtag #陳冠希終止與Nike合作。實情是由CLOT連結上的官網Juice Store，到今日仍然有大量Nike產品賣。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！