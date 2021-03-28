無綫前總經理陳志雲，今日在其個人YouTube頻道節目《午間短評》，談及近日TVB惡搞姜濤一事，志雲指惡搞事件雖然觸及不少「姜粉」的神經，但反而有助姜濤以及其組合MIRROR的人氣。志雲欣賞姜濤對事件高質素的回應，更踢爆TVB搶ViuTV頭啖湯請陳奕迅做節目嘉賓，但志雲建議ViuTV另覓人選好過。

陳志雲在節目中談到笑話和趣劇，如何設計和演繹才不至於粗鄙、低俗及令人反感，只是一線之差。志雲直言TVB日前舉行的綜藝節目記者會上，找來藝人鄧智堅扮演姜濤來踩場，然後被3位司儀麥美恩、馮盈盈和林盛斌（Bob）揶揄一番，手法十分低俗。志雲笑指︰「肉麻當有趣嚟形容TVB先前舉行嘅綜藝記者會，最貼切不過。藝人鄧智堅戴一頭金髮自稱『薑蓉』，好明顯影射緊姜濤，首先用『薑蓉』呢個名真係out得好緊要。」他指當年這名字是用來戲稱港台Phone-in時事節目《千禧年代》的主持周融。陳志雲指鄧智堅模仿姜濤唱歌、講急口令及畀心手勢，再被司儀形容是「假歌手」，甚至被鬧、被追打及被推撞，看見這種低級趣味，完全不好笑，認為特首林鄭月娥應該行出來譴責他們。

事實上近年偶像歌手買少見少，而TVB早前才宣佈開放平台，支持樂壇發展，難得ViuTV培育一班新人出來，當中特別是姜濤成為萬人迷，為何TVB要摧毁別人？完全是講一套做一套。志雲說︰「冇可能連一個姜濤都容不下？我終於開始明白，點解叫TVB做方丈，何況呢種挖苦製造笑點嘅形式，已經過咗時。」

陳志雲叫一班姜濤fans們不要太勞氣，認為公道自在人心。他好欣賞姜濤今次高質素回應被惡搞一事，指姜濤態度好又大方得體，還代fans們道歉，志雲大讚這位年輕人，前途無可限量。不過志雲亦有為扮姜濤的鄧智堅說句公道話，他說︰「大家唔應該遷怒於佢，佢都係一位演員，只係照公司嘅吩咐去演出。」事後Bob、馮盈盈和麥美恩分別跪低，在社交網出post道歉。據陳志雲分析，今次惡搞事件，不單沒有影響姜濤，反而有助他及其組合MIRROR的人氣更旺。

最後陳志雲更爆料指，ViuTV下月18日舉行的首屆音樂頒獎禮，本請來陳奕迅擔任嘉賓，但TVB下月11日推出的首集綜藝節目，搶了ViuTV頭啖湯，率先找來陳奕迅做嘉賓。而陳志雲建議ViuTV找過另一位嘉賓，事關近日陳奕迅撐新彊棉花而跟合作多年的品牌割席，志雲認為︰「一來無謂重複TVB所做嘅嘢，二來喺呢啲國際大事，風高浪嘅時候，冇必要為咗一個演出，拖入一啲國際政治漩渦當中，呢個風險由得TVB嚟承受，佢哋承受得起嘅。」

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