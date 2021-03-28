霍啟剛和鄭麗莎今日在觀塘出席「聆聽童心事」開幕禮，疫情影響生活，停學亦是對家長一個很大的挑戰。霍啟剛指跟7歲的大仔中曦經常傾偈，彼此都很珍惜。回想自己童年，與父母很少溝通，「我要回返帶，當時父母都忙，爸爸要周圍飛，好少喺屋企，所以我好多時間同嫲嫲一齊，不過以前同而家嘅時代都唔同，我想騰出多少少時間去陪小朋友。」

提到他經常與太太郭晶晶及三名子女家庭樂，霍啟剛表示因為疫情關係，令他減少了開會的次數和食飯應酬，故才可以陪家人。多留在家中，會否增加磨擦？霍啟剛說：「又唔可以講磨擦，我哋會分工，晶晶主要教功課，但難免佢哋會坐唔定，咁你嬲個仔都冇意思，我會教佢哋讀書做功課唔係向父母負責，而係對自己負責，要向老師交代，就好似學校有讀書獎勵計劃，如果無讀書就無獎勵，要向同學解釋都無面啦，我唔係要求佢哋科科一百分，唔係要佢哋達成父母嘅期望，而係希望佢哋知道呢個係團體精神。」

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