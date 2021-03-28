韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季還有一集就播出大結局，昨日播出第12集，李智雅報復大成功強勢回歸，更與朴恩碩上演情深吻戲，而嚴基俊和金素妍先後被捕，不過Eugene卻因為不知道女兒金賢秀已經平安沒事，在協助李智雅報復成功後，疑似跳海輕生。而昨晚一集收視勁升，上下部的收視分別是22.9%及29.2%，當中下部於首都首爾圈的收視更達30.6%，再創開播以來收視新高，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

完美合作

承接上一集，李智雅完成她自編自導的復仇大計，聯同Eugene、金素妍等人成功令嚴基俊以殺人犯的嫌疑被捕，而Eugene亦答應如果金素妍幫助她們就會將其女兒崔藝彬的「證據」頸鏈還給她。李智雅等人完美合作，終於成功令嚴基俊成為階下囚。

上演吻戲

而在警察調查時，李智雅給警察看她背部的傷口，更聲稱一直遭到嚴基俊的暴力對待，朴恩碩見到李智雅即時激動抱着她：「我擔心你會再次消失。真是萬幸，不要再消失了。」並情深吻了李智雅。另一邊廂，嚴基俊得知自己親手殺了所愛的羅愛喬（李智雅飾），即時痛苦不已。不過Eugene此時卻失去影蹤，她更寫信給尹鐘焄及李智雅，指自己會接受懲罰，表示是對李智雅作最後的贖罪，之後鏡頭一轉就見Eugene疑似跳海輕生。

劉俊相客串

雖然Eugene疑似輕生，但網民都沒有太大反應，事關李智雅和金賢秀都先後被「賜死」，但最終都翻生回歸，所以劇迷就自言不會再相信編劇了，估計Eugene亦會於6月播出的第三季翻生。而昨晚一集，人氣劇《驅魔麵館》的男星劉俊相亦有客串一角，他飾演深愛羅愛喬的鄭代表，得知嚴基俊殺死愛人後，決定幫助李智雅。

朴恩碩求婚

下集大結局預告可見朴恩碩打算向李智雅求婚，被關的嚴基俊則激動表示：「馬上把我從這裏放出去。」李智雅則憤怒向嚴基俊表示：「希望你能悲慘地死去。」

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