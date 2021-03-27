日本女子組合AKB48再爆是非！年僅14歲的成員長谷川百百花前晚被負責營運的DH終止合約，消息在AKB的官方網誌上公佈，由於她被炒前兩天才首次為AKB擔任主唱上節目表演，還被網民大讚有爆紅條件，故今次事件相當突然。由於有百百花疑似未成年飲酒的照片流出，被炒原因明顯與犯禁有關。

舞台劇即易角

百百花是AKB年紀最輕的現役成員，她與DH解約前兩天，獲安排在NTV電視台的直播節目《Premium Music 2021》中擔當重任，以主唱姿態站中央位置唱出AKB名曲《Flying Get》，受重用程度可見一斑，加上她顏值頗高，立即被睇好可走紅成人氣偶像。據了解，百百花被炒是因網上流出她未夠秤飲酒的照片，違反了偶像天條，所屬的DH立即跟她割席，令粉絲大嘆可惜又震驚。百百花原本有份參演昨日開鑼的舞台劇，亦因臨時退團而遭易角演出。

AKB家族最近是非纏身，同門的NMB48成員橫野堇，日前爆出同時搭上兩名尊尼偶像，先跟關8成員橫山裕在京都開房，六日後再約尊尼仔福本大晴到大阪的平價酒店纏綿12小時，戀情曝光後，橫野堇立即停工避風頭，以不適為由缺席近日的NMB劇場公演。

金川紗耶蜜運

《週刊文春》踢爆乃木坂46人氣成員金川紗耶同樣蜜運，19歲的她被發現本月18日黃昏抵達橫濱，約會對象是尊尼事務所男團Jr.SP的20歲成員林蓮音，當日兩人逛完購物商場後，到海濱的拍拖勝地享受二人世界，坐在草地上談心，又躺下睇星星，場面浪漫。離去時，他們互相為對方拍打身後雜草，甚有默契，及後再到附近醫肚。晚上9時，林蓮音送金川到橫濱車站搭電車返回東京。金川出生於北海道，17歲時以乃木坂四期生身份入行，並到東京生活，去年起為時裝雜誌《Ray》擔任專屬模特兒。