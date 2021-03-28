ViuTV下月舉行「Chill Club推介榜年度推介20/21」，本月14日起進行首輪投票，揀選年度男、女歌手、組合、唱作歌手及新人，歌手獎今晚23:59截止投票，明日中午12點起投年度十大金曲。

今年初的樂壇成績表曾經引起網民議論，其中姜濤贏得商台的我最叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，討論程度最高，由於我最系列獎項同樣由網上投票選出，被人質疑姜濤未夠班，亦有人反對「姜糖霸權」洗榜。

不過，姜糖原來並非萬事皆能。ViuTV近日努力在facebook專頁呼籲樂迷投票，上周一公佈的年度唱作歌手頭8位走勢，姜濤仍然上榜，但4日後ViuTV宣傳時，姜濤竟然與Serrini及AGA一同告急（4-6位），餘下的對手包括Ian、Dear Jane、Dee、林家謙及Rubberband。

至於姜濤有份角逐的年度男歌手亦打入8強，但男歌手告急榜分別是鄭中基、許廷鏗及Jer，未見姜濤。雖然男歌手對手仍有陳奕迅、Ian、周國賢及林家謙，但根據叱咤結果，相信姜濤可以「坐定粒六」拎男歌手獎。

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