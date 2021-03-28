吳耀漢大女與二女因懷疑涉及毒品案件，日前先後被海關拘捕，2人的爺爺本身也有吸毒的習慣。案發前吳耀漢曾接受車淑梅港台節目《舊日的足跡》訪問，港台今日如常在節目中播出訪問，吳耀漢大方表示父親當年撈偏門起家，有吸食鴉片的習慣，那個年代是普遍的事，眾所周知。

為觀眾帶來歡樂，吳耀漢自言個性樂天，他說：「你點去睇事件、點樣面對事件，態度要正面，正能量態度，乜嘢事都簡單好多。」富二代的他被車淑梅問到是否自小生活無憂而成就喜感天份？他說：「奇怪就係呢一點，好多人都有咁諗法，我爸爸撈偏門，屋企有16個兄弟，4個媽咪，我媽咪排第2，喺我8歲時拜拜咗，你諗吓屋企有3個媽咪，仲有佢哋仔女，嗰啲鬥爭做到出面。」在家中排行第8，吳耀漢坦言媽媽離世後，過着無王管生活，之後被安排到聖士提反書院寄宿，他說：「學校有個碼頭，我哋喺度釣魚，係好快樂嘅事。嗰時童年快樂唔係喺屋企，反而係寄宿學校。」

爸爸有吸毒習慣

吳耀漢爸爸當年在社會上有頭有面，位於山林道大宅經常有明星拜訪，他說：「有張英、梁醒波、新馬仔之類嚟，李小龍都行埋一邊，而家成龍同佢哋比較都係行埋一邊。」問到當年跟李小龍是否認識？他說：「嗰時小龍老豆同我老豆熟啲，因為佢哋大家一齊『追龍』（吸食鴉片），佢哋都有呢個興趣，嗰時好普遍，好多做戲都有呢舖癮。」他更指當年寄宿所住的房間便是爸爸的煙房之一。

談及爸爸，吳耀漢至今也不明白為何爸爸吸食鴉片仍可以兼顧繁重生意，他笑說：「初初入行時，陳惠敏就話跟我老豆搵食，同董驃拍戲時，佢又話幫我老豆啲馬晨操，之後聽講番話我老豆拎住個藤喼入去馬場做外圍。」吳耀漢笑指自己好蠢，童年時沒有察覺家境富庶，直至15歲時到英國寄宿學校讀書，突然想到4兄弟同讀英國最貴寄宿學校，才聯想到自己生於大富之家，他指當年爸爸指香港最缺乏醫生，跟他們4兄弟表示最好到英國讀醫科，結果有2位哥哥完成醫科，而他讀了1年牙醫後便覺得就算畢業，也不享受成為牙醫「嗰時我好鍾意睇戲，見到演出就覺得係好玩世界，越去分析就越吸引。」

父親反對結婚脫離關係

轉為修讀戲劇，畢業後，吳耀漢因為愛情大過天而沒有即時返港，他指19歲時結識了當時女友，踏入21歲便結婚，他說：「當時係合法年齡結婚，我要結婚，老豆你唔鍾意都吹我唔脹。點知我老豆話唔理你合唔合法，我就同你脫離關係。佢有原因係話我書未讀完，你養起老婆，養得起頭家咩？」但吳耀漢堅持打工養家，結果令爸爸好失望，因為當時爸爸心想即使讀不成書，也可以回港打理家族生意，建造王國，他說：「老豆諗住我讀唔成醫，都可以返嚟幫佢打理賭業，不過我梗係唔會。」

面對爸爸以脫離關係威脅他不能結婚，吳耀漢指當年愛情偉大，無理由因爸爸一句話而縮沙悔婚，他說：「呢方面令我學到，到我做老豆時，千祈唔會威脅啲仔女，因為你迫佢要決定，你未必會着數。跟住我做咗自己第一份工，喺一間叫『長城』中國餐館做洗碗碟，後來做水吧。呢件事之後無耐佢就拜拜埋。」問到有沒有返港送別爸爸？他說：「無，邊個買張機票呀，其餘3個媽咪都冇1個話買咗機票你返嚟啦，我又冇開口問，我一世無求過人。」再被問到跟父親脫離關係，失去任何遺產承繼權是否也沒所謂？他說：「唔係，你冇畀詳細資料我，係代表幾多錢呀？係你畀我嗰份代表幾多錢？唔知喎﹗你點會覺得係捐失，你都唔知捐失乜。」

談到第一段婚姻為何只維持半年，他指夫妻成長同時，又發覺原來婚姻生活是需要不斷遷就對方，最終決定離婚。25歲時結第2次婚，他說：「當時識咗第2個（現任妻子Susan）又好快想結婚，但又唔得，因為要等3年（英國辦理離婚手續需時3年）。」1970年跟Susan一齊返港，他形容當時是前路茫茫，因為在英國已花了15年投身演藝事業，漸漸發覺無機會，他說：「我同我老婆講唔記得咗香港係點樣，當時生咗兩個女，仔未出世。我好想返香港，睇吓有冇機會。」於是帶同太太及兩女返港居住。

而車淑梅今日就吳耀漢訪問在FB表示，有人曾要求相關訪問延期播出，但車淑梅反對，她表示：「今早播放專訪之前，有外面聲音要我考慮延後播出……我並不同意，原因錄音在事發前，而且吳耀漢哥哥本人的故事充滿正能量，況且事件未清楚，我想無論怎的事情也不應牽連父母……多謝您的支持！」

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