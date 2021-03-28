有「小宋慧喬」之稱的12歲德韓混血童星Ella Gross，雖然已簽約YG旗下的音樂品牌The Black Label，不過目前她就專注在美國發展，早前更出演新片《Malibu Rescue: The Next Wave on》，該片更曾登上美國Netflix的排行榜Top 10位置。

一家四口慶祝

而受疫情影響，Ella Gross未能回韓國發展事業，不過她不時都會在IG晒新相及新片，keep住同fans交流，而適逢昨日是其靚媽的牛一，Ella Gross即在IG晒父母合照，同時祝媽咪生日快樂。同時Ella Gross又上載他們一家四口慶祝生日的照片，可見在草地上放了「40」的裝飾牌，估計其母剛剛踏入40歲。不過最令網民驚訝是Ella Gross的父母都屬靚仔靚女一樣，難怪Ella Gross遺傳二人的靚樣。

自言掛住Lisa

另外，Ella Gross本身與YG旗下的女團BLACK PINK成員都十分老友，Ella Gross亦有在IG即時動態上載與Lisa的舊合照，並留言祝昨日24歲生日的Lisa生日快樂，又表示自己十分掛念她。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！