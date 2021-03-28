廖碧兒（Bernice）和林曉峰日前邀請盧覓雪為ViuTV飲食及清談節目《是滴是友》做嘉賓，雪雪大談在娛樂圈生存法則，表示見過好多女星為怕失去男朋友，寧願幫對方找藉口，她說：「我見太多女明星嘅問題係咩呢，佢有二萬個理由去幫個男朋友講嘢，但每一次佢最後又後悔同我講，其實你day 1都知㗎啦，不過你又唔肯承認，如果我放走唔會有第二個咁點算，好多心理恐懼。」

之後雪雪特別提示Bernice要戴眼識人，她說：「做藝人有時儍更更，如果當我好熱情叫你去飲茶，但3日後就有個報章雜誌嘅狗仔報道出咗嚟，『Bernice同盧覓雪好friend』話巴結嗰啲嘢啦，當然呢個世界有偶然，但你有冇諗過其實係我去放料畀人去跟呢，因為我都想靠住佢多啲exposure㗎嘛。」Bernice十分認同，坦言圈中冇朋友：「對我嚟講，娛樂圈嘅Artist朋友呢，我會分開嘅，我之前冇呢個空間（識朋友），因為我只識娛樂圈嘅人，我一嚟到（香港），就37小時喺同一地方，喺頭十年，我係冇圈外嘅朋友，除咗我Daddy。之後我先有自己嘅空間，我先識人，唔好話朋友，到現在先發現另一個世界呀。」

盧覓雪：你要醒呀！

此時，Bernice已開始眼濕濕，雪雪打圓場說：「佢就最慘嘞，聽到我都想喊呀。真係藝人最慘係咩呢，佢交嘅係朋友，係同事之嘛，你啲同事想你死，你仲戇居居，仲唔知咩都同佢講。同事係唔需要交嘅，佢可以係你同事，終極成為你嘅朋友係可以嘅。」Bernice忍不住流下眼淚，表示很少人明白自己：「你開始整到我喊。」雪雪表示二人雖然不是經常見面，但每次見面都會講到雞啄唔斷，最後再忠告：「我點咗你嘞，你要醒呀！」

Bernice是2001年的華裔小姐冠軍，先後與劉愷威和陳豪拍拖，至2011年離開無綫；近年Bernice多次被影到與富二代盧啟賢（Calvin Lo）出雙入對，更屢婚訊，但最後被Calvin否認其女友身份，表明「份屬朋友」。

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