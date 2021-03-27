訪問當天陽光普照，因葵穿上白背心到場，55歲依然一身肌肉手瓜起腱，他說是18歲開始健身的成果。因葵說話很大聲不代表他惡，說起相交三十多年的好兄弟唐奕聰的離世，隱隱帶點神傷。

人人叫他葵叔，這位太極御用填詞人，近年不時在網台談神論鬼，詞作產量大幅減少。葵叔看得開，「我唔係好有錢，但我cut咗好多，我起身早餐食三碗飯，要幾多錢啫？我唔係日日魚子醬開香檳。我好慢活，我同世界隔絕咗。」

人間道，葵叔我自求我道。真鬼，他遇過；像鬼的人，滿街都是，「一出街見到嗰班人都唔對路，集體鬼上身！好多人氣場烏雲密佈，反應遲鈍，講乜信乜，識鬧唔識做，教埋佢點做就偏偏唔做，做又做錯，諸如此類啦！」

對抗現實崩壞，葵叔自我修煉，他心中的寶典有無數個file，一覺唔對路，立即刪file從此不問不聞，「我盡量將影響我嘅嘢cut晒佢！」小如他口中每晚被謀殺30分鐘青春的《愛回家》，大如每天發生的新聞。

是人是鬼，葵叔睇通睇透。

撰文：文嘉龍

我睇到成班兄弟沉晒

因葵做人做事快狠準，訪問開首由故友唐奕聰（Gary）說起，一輪機關槍式回首，他說：「我𠵱家做嘢諗嘢好快㗎！」自細有靈異體質的因葵，他說過為太極而寫的成名作《紅色跑車》，也是因為小時住在北角猛鬼大廈，從女鬼靈感創作而成的。

好友忽然離世，因葵事後串連起各事件的脈絡，冥冥中似有主宰。3月2日知道唐奕聰死訊，同一日，因葵參與雷有輝的個人新碟完工，「我哋係咪唔應該食呢個人血饅頭呀，我唔知！𠵱家呢個世界唔係我一個沉咗落去喎，我睇到成班兄弟沉晒，喊嘅喊、發吽哣嘅發吽哣！」

更巧合是，他為雷有輝新碟交的最後一首作品，歌名是《昭和寫真》，詞中用了陳百強多首歌名來串連故事，「其中有我同Gary寫畀陳百強（《幻像》），應該話當年Gary有參與，我覺得好巧合！」因葵說，「Gary好鍾意日本㗎！」是巧合也是因果，如今因葵的解讀是：「佢係鼓勵緊我哋，你出（碟）啦！」

連在農曆年前最後一次見唐奕聰，因葵也覺得是整定，「最後一次見面，我上到去Gary屋企太熱，我直頭除衫同Gary傾咗一陣偈，最奇怪我睇返成件事轉頭，其實我真係過去兩年或以上冇見過Gary！日日掟催淚彈，冇車；戴口罩封呢度封嗰度又限聚，總之過去兩年，你係點，我係點囉，唔使問！所以嗰一日對我嚟講好深刻！Gary最後一次見到我，佢話『喂，過嚟錄音吖！』跟住3月2號Gary走咗！」

有指唐奕聰生前有經濟壓力，因葵說：「唔係淨係佢，唔係錢呀，係成個氣氛！如果呢個世界有上帝同魔鬼，我話畀你聽，𠵱家全部喺魔鬼掌管底下，唯一辦法將自己變成上帝或者佛祖囉，至少我返到屋企可以，點解要開個電視，畀無謂訊息干擾我呢？我點解一定要保持安靜，我自己唔想俾無謂資料阻住我個ram呀！如果你用科學方式，即係我用電腦邏輯，自己篩選晒先至放file！」

掌權人唔會放權畀你

信不信由你，總之因葵說，他有自己的方式和唐奕聰溝通，「我由細到大有嗰種靈修，我自己冒險試吓可唔可以同Gary溝通囉，我用我自己以往靈修能力去同佢聯絡溝通，（成唔成功？）做緊囉！」因葵說：「我其實預咗今日講出嚟，你咪當《今日睇真啲》嗰啲囉，我唔care，係咪食人血饅頭呀，係咪呃神騙鬼呀，係咪怪力亂神呀，你放我落去乜都得㗎！我好清楚我要做乜嘢，我𠵱家將每樣嘢邏輯地去處理，唔牽涉入去迷信，你當我做實驗！」

因葵信奉密宗多年，他去年尾認識了另一位師傅，雖然彼此不同宗教門派，他可以和對方連續十多天討論人生和宗教哲學。因葵近年潛心個人修為，別人當他神怪，他樂得活在自己小宇宙。回首大半生，因葵出道早成名早，他和雷有輝是中學同學，其後更成為太極的御用填詞人，「我好細個已經諗求其中學畢業然之後出去搵份文員，跟住媾條女正正哋就結婚生仔，結果到𠵱家我一件事都冇做到，媾女都有繼續媾嘅，結婚生仔就唔好諗喇，做文員人哋都唔請我啦！」

文員做不成，做了揸筆搵食的填詞人，「我15歲暑假返廣州，乜都冇嘢玩，連《羊城晚報》都揭到霉晒，不如問阿二舅母借信紙，攞支筆是但填吓詞，填Bee Gees《In The Morning》啦，寫得晒隻歌喎！」

1985年填的《紅色跑車》一舉成名，因葵翌年為太極的《迷》專輯包辦多首作品，《迷途》一曲據說是香港第一首政治歌，記下97回歸心聲。因葵說：「係想講97問題，但係佢哋大前提話，可唔可以完全冇政治字眼，唔好畫公仔畫出腸呀！」還有一個指示，歌詞要樂觀，「嗰陣我哋仲係新人，當年我20歲，如果你問我都灰㗎，一樣人工好低，樓價好高，但係你肯搵嘢做，你肯返工就唔會點餓死，嗰陣嘅小朋友同𠵱家又唔同。咁多年來我有冇變到？我只可以話，我到𠵱家冇變到，但我係有變過，如果我係一棵植物，我樹葉、枝幹可能有啲斷咗甩咗，有啲開花、有啲結果。」

當年要樂觀慶回歸，如今不只十年人事幾番新，此時此刻對香港還樂觀？「首先香港第一件事，唔好理佢點解，因為全部喺我哋能力範圍以外，嗰班掌權人係唔會放權畀你，無論所有答案，其實都係一樣。我冇理過佢哋，因為唔係我嗰叠file其中一個file，我咪成個掉咗佢囉！唔使理新聞講咩，我都知佢哋唔會畀好嘢我㗎，我冇理由覺得佢唔好就叫你同佢絕交，你問我，係呀，絕咗交喇！點解每一日都要拉住佢喺身，我見到就係鬼，如果每一日我去留意佢，同佢互相溝通，我咪間接鬼上身？我喺靈修入面領悟到呢啲嘢囉，你問我咩四十幾人拉晒，喂，不嬲係咁㗎啦，你哋𠵱家先知呀，我好細個已經知！」

我唔出街吹我唔脹

因葵好早已經領教過內地的作風。「我1972年返廣州探親，我阿媽嗰邊好大棚人，第一次返去記唔晒啲表哥表姐姨媽姨丈二舅父，啱啱文革尾水可以返大陸，6點鐘起身喺尖沙嘴火車總站上車，過山窿嘅時候要閂窗，煤屎氣味好難聞，去到深圳得啲大吊扇，三十幾度曬到隻屐，好似走難咁囉，啲關員係咁摷亂晒你啲嘢！我問你，如果你𠵱家得七歲，去一個地方旅行探親，你見到啲人係咁樣，你覺得呢個國家係點？」

葵叔定律，只要知道係鬼，自己就要識避，不然就是自己鬼上身。所以，七歲定八十，內地可免則免了，「我都冇做錯嘢，只係探舅父姨媽，點解啲大人係咁？唔使求神問卜，唔使每年問啦，開咩下下籤，佢哋都係咁嘅根性，我唔係諗住改變佢，係我唔理佢呀！鬼嚟㗎，死咗，幫唔到！」不理還不理，現在每日依然有不少牛鬼蛇神颯颯樣樣，怎麼辦？「我都唔出街，你吹我唔脹！我繼續創作，我創作唔關佢事，我冇話我道行高，其實好多人都係咁㗎，或者有啲人曾經係咁，但係已經唔再係咁囉！」

追本溯源，其實不用再說甚麼神預言，因葵1986年寫的《2030》簡直是先知。只得12句歌詞，「子彈將玻璃毀盡碎片 讓暴亂就在街中開始挑戰 身軀似廢紙 躺於滿路途惡夢已出現 漆黑中封鎖公路兩邊 是誤會或是彼此真的宣戰 只可以看到 火光與暴徒靠在我身邊 Help me Help me 如被困金色光熾熱 Help me Help me 圍着我刀槍尖在我肩」，35年前的作品，因葵立時一字不漏讀出。

「因為我嗰時已經開始有種感覺，你再好，都係始終要散。對我嚟講，嗰件事係必然發生，只係先後次序唔同時間發生。可能因為我哋近呢幾年發生嘅事，嚟緊又會有一隻碟紀錄返過去嗰幾年，如果宇宙唔死，咪一路輪迴落去，創作、現實；創作、現實，唔關我事㗎！」因葵說：「嗰陣仲係好自由，太極同我嘅自由度都好大！我自己入面都會開file，有啲字眼例如『歡欣』，歡欣唔使畀太極㗎，佢會ban你，佢哋覺得好老土；某啲女歌手可能『很赤裸』就覺得好老土，其實冇老唔老土，只係你主觀，你都可以話『深愛你』好老土㗎！」

葵叔都最怕自己老土，老土好易變廢老。年輕人的世界，他知道。誰是姜濤，葵叔當然知道，還說得出姜濤的歌，「有個咩嘴說愛你吖嘛（《蒙着嘴說愛你》）！麥當勞姜B餐吖嘛！聽完一段咪算囉，我係聽都聽陳百強、許冠傑、張國榮，是但啦，姜濤好唔好聽？好聽！咁又唔聽，聽嚟做乜啫，我都識做，講得衰啲，我聽舊歌當拜山囉，拜山我仲擁有嗰份回憶！」

【後記】關我叉事

又是葵叔定律。他知道你是誰，肯聽吓你唱歌，其實已經超額完成，如果他認定你係「鬼」，睬你都儍。

問葵叔，係咪好多人話你神怪又黐線？「冇所謂，關我叉事呀！我唔係為咗任何人觀感而活下去，你都short㗎！你會唔會喺人哋陰影底下生活，我無限大！唔係睇得開，佢係邊位呀？我𠵱家好惡㗎，隨便放馬過嚟，因為過去嗰兩年，跟住舊年開始同阿Pat寫歌做碟，跟住3月2號Gary Tong發生呢件事……」為自己而活，也是一種道行。

老馬有火，葵叔說自己惡，其實只是講嘢大聲。關了攝錄機，葵叔說得更多，其中一句特別響亮，他點起手捲煙：「𠵱家梗係死人都唔走，留喺度同佢鬥長命！」口裏說「關我叉事」的葵叔，身體很誠實，其實很多事情，他都上心。

場地提供：HAKU@Habour City