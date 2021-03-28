蘇志威和老婆劉小慧近日被指「虐馬」！二人視為親生仔的愛駒「駿王」，曾經試過爆冷跑第一，但因心律不正及腳部傷患被逼退役，去年6月，「駿王」被送去新西蘭養老，劉小慧更淚灑當場。但日前「駿王」改名「駿王仔」在澳門再度出賽，遭網民質疑不顧馬匹安危，為獎金仍以愛駒生命作賭注。

劉小慧今日接受《蘋果》訪問大呼冤枉，指自己一直好錫「駿王」，強調馬匹好健康：「好多人關心『駿王』傷患嘅問題，我都係最後一次喺呢度同大家交待，佢隻腳由始至終都係無事嘅，之前返嚟嘅時候因為鞋嘅問題，有啲趷腳，醫生拎佢去照X-ray，事實上有啲位都係唔係咁靚，所以每一次佢走得唔係咁靚，加埋啲所謂報告，令有啲獸醫，尤其香港賽馬會係會嚴僅啲，好多時都覺隻腳有事，但其實從來隻腳都冇事。其實好簡單，佢喺香港服役幾年，現在喺澳門都有服役，騎師條命好緊要，有問題絕對唔會騎上去，但從來都冇一個騎師或練馬師話佢有問題，佢係一隻正常嘅馬。」

當初送「駿王」到新西蘭只是無辨法之中的辨法，小慧稱香港賽馬會認為「駿王」不適合出賽，但一時間未能找到合適地方，只能送到新西蘭，到後來發現大陸有一處好適合「駿王」頤養天年的地方，但由新西蘭直飛去大陸手續極繁複，幾乎沒有可能，唯有先將『駿王』運到澳門，幸運地『駿王』檢查身體後亦乎合當地出賽馬的資格。小慧續說：「去得澳門馬會冇可能唔服役嘅，但我哋係hea住出賽，每月要花更多嘅錢，直至佢終老。」

小慧透露將馬匹送到外國，只需要給予一筆過的金額，但之後無權過問馬匹生死，這點令她不捨。她說：「好多人唔知，一心送隻馬去外國頤養天年，唔代表全部善代待，其實有啲係放逐去養，原來食唔飽，我唔希望呢啲事發生喺我囝囝身上，所以我條片最尾嗰句都話『我哋一定會再見面』，我一早部署佢會返嚟我身邊，搵到一個場，可以長時間畀我哋每星期睇到佢，make sure我隻馬仔係健健康康過佢嘅一生。有啲人話我為錢，但我咁做只會付出多過我收入，退役後使嘅錢，現在再贏十場頭馬畀我都好，應該都cover唔到。」

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