影帝黃秋生拍過不少大導作品，原來亦有舖導演癮，月初低調回港出關後自編、自導、自演兼自拍名為《EXIT》 的短片，過足導演癮。秋生指會暫時留港「收拾家居，準備未來。」 至四月初會離開香港一段長時間工作，未知目的地是否台灣。 事關秋生曾指有意移民台灣，去月11月跟藝人林柏昇、宋柏緯合作主持的真人騷《開着餐車交朋友》大受歡迎，相信香港影帝離港後可在台灣演藝界大展拳腳。現年59歲的黃秋生與妻育有兩子，與母親三代同堂，看似幸福，原來都曾捱過一段淒苦童年。
四歲時父親離港 童年因混血外貌飽受歧視
當年今日，2018年3月28日，《蘋果日報》娛樂C1頭條，報道網貼父照尋根成功 母興奮 秋生見番失散哥哥：我冇晒以前嘅抑鬱。原來秋生的父親是英殖時代香港高級公務員Frederick William Perry，當年來港工作，在秋生4歲時便離開，童年不但缺乏父愛，更因深輪廓被歧視，但秋生長大後選擇原諒爸爸，更在網上尋親。爸爸雖已離世，但聯絡上兩位同父異母孖生哥哥，他們更遠從澳洲來港一聚，想知當年三兄弟見面感人情況，即睇蘋果寶庫｜2018 年中英混血黃秋生尋根成功 失散哥哥澳洲來港團聚。
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