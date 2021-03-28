資深演員廖啟智今晚因胃癌病逝，終年67歳。智叔的死訊傳出後，不少圈中好友都感到愕然和不捨，日前智叔的太太陳敏兒到醫院探病時，曾透露智叔遇到好醫生，有胃口食到一日三餐。

羅敏莊今晚在麥花臣開騷，驚聞智叔死訊後，在後台哭着說：「頭幾套電視劇都同智叔合作，佢係一位非常好前輩，佢錫你未必好顯眼，有問題會好樂意教你。我結婚時有邀請佢嚟飲，佢同我老公性格一樣唔太鍾意說話同嘈，但佢都坐到最尾。」至於何時知道智叔患病？羅敏莊說：「老公同智叔一齊喺浸會教學，老公都好口密，冇講過，直至件事公開咗，都要尊重對方，等智叔靜心養病。」她哭着說：「估唔到咁突然，近排太多事情發生，一個又一個，知道呢個年紀係要慢慢接受，但我真係接受唔到。知道敏兒好堅強，希望佢保重，兩個囝囝釋懷聽聽話話。」

與智叔曾在港視合作《選戰》及電影《一獄一世界》的王宗堯，對於前輩的病逝，當然感到難過：「智叔份人冇架子，唔會因為年資、地位而對後輩有太多意見，唔使埋位都係好沉默，投入自己嘅角色世界，亦係身教一種。RIP。」《點五步》導演陳志發亦說：「剛知道消息，好沉重。」

另一方面，從TVB年代已經認識智叔的任達華，他接獲好友的死訊後說：「我真係萬般唔捨得，大家相識好耐，由TVB拍嘢到電影圈，大家合作拍過好多唔同電影，佢係好好戲嘅演員，又教好多學生，真係好唔捨得，希望祝福敏兒，我哋都相識好耐。智叔喺電視界電影界貢獻，無人能及，希望佢一路好走，每次睇佢嘅電影，佢嘅角色有生命力。」

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