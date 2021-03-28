王梓軒與靚媽倪晨曦今日在銅鑼灣出席烘焙店剪綵活動，梓軒與日韓設計師合作設計的第一個滑稽公仔「Shitto Kun」，會製作成馬卡龍甜品，而店舖老闆是曾參加《全球華人新秀》的Venus，他表示：「我哋識咗十幾年，之後各有各發展，咁多年後佢已經成為烘焙店老闆，初初佢邀請我呢個地獄廚神嚟玩，我唔識整蛋糕，但我媽咪都話我整得好食。」

曾志偉入主TVB上任副總經理一職，即時改革音樂節目，首先被開刀的是播足4年，由薛家燕擔任台柱的《流行經典50年》，原來TVB改革後，將推出全新音樂競技節目《演鬥聽》，並由王梓軒擔任主持，下月正式開始拍攝工作，他說：「好開心志偉哥畀咗呢個機會我哋，係由音樂人去主導嘅音樂節目，個班底好勁，嘉賓上嚟亦會好好玩，其中一個嘉賓係Eric Kwok，我哋玩勁啲，玩大亂奏啦！下星期就會先拍一個Demo，月中就會正式開始，我見到個schedule都驚呀！」

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