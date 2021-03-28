Ｈ＆Ｍ拒用新疆棉風波引爆大陸明星為表忠愛國解約名牌潮，內地男星王一博最快速自行解約Nike，之後陳奕迅、張藝興、彭于晏、張鈞甯等藝人，和被官媒點名的adidas、 Uniqlo、 Burberry等割席，並紛紛表示支持新疆棉花。

陳冠希的潮牌「凝結集團」（CLOT )經常和Nike合作，事後未見發表終止合作之類的聲明，遭內地網民狙擊陳冠希「你會終止和NIKE合作嗎？」風頭火勢，陳冠希未有回應網民抵制要求，今日就貼出和其它品牌聯乘的照片，輕輕轉移線視。他在個人IG貼出一張女模特兒穿上品牌和Sacai聯乘的中國風服裝，呼應其秋冬季的「中國力量」主題。

周冬雨和Burberry合作及出任代言人多年，割席品牌後，近日就貼出另一自己代言的法國珠寶品牌Boucheron的靚相。歐陽娜娜去年代言Converse，品牌也被網友列在抵制名單，她宣佈終止和Converse一切合作，今日IG就貼出自己的日常大頭相，用英文寫上 我爸爸仲以為我的粉紅色頭髮是photoshop的。

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