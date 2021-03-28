伍仲衡昨晚於麥花臣舉行一連兩場的「搞乜花臣演唱會」，邀請了一眾80年代的歌手，包括黎瑞恩、周慧敏（Vivian）、王馨平（Linda）、湯寶如、阮兆祥、羅敏莊、何嘉莉、江伊晴、小肥、石詠莉、布志綸與J.Arie等等，唱出多首經典舊曲。伍仲衡表示沒想過自己會在武漢肺炎疫情下舉行演唱會，開場時他強調台前幕後工作人員已做足檢測，加上有消毒用品公司贊助下，全場不時有工作人員噴射消毒用品，而觀眾也排隊量度體溫兼填報安心出行方可入場。

周慧敏變身「琴佬」彈貝多芬

伍仲衡是多年好友Vivian擔任神秘嘉賓，伍仲衡憶述1991年時到大專會堂為對方以鋼琴伴奏《天荒愛未老》，但當時沒有同學替他拍照，昨晚趁機會跟Vivian selfie，而Vivian除唱歌，她又變身「琴佬」舉行小型古典演奏會，以鋼琴彈奏出貝多芬一樂章，而Vivian又與Linda、湯寶如相隔3年，再次唱出《美少女戰士》一曲，非常經典；特別嘉賓王菀之最後唱出《我真的受傷了》。

湯寶如表示已年多沒有上台表演感到「身痕」，今次上台十分興奮，Linda也笑言今次上台彷如隔世，問到她們有想過組合開騷止癮？Linda說：「睇經濟情況啦，因為開騷都要贊助，都係搵啲朋友，而家經濟唔好都唔好意思，或者叫伍仲衡贊助啦！」提到爸爸王羽最近的身體狀況，Linda說：「都OK，每日都有同妹妹聯絡。不過疫情下都冇辦法過去，隔離要好多時間，而自己每日都要教瑜伽。」湯寶如也希望疫情快點過去，一切盡快回復正常。

黎瑞恩與阮兆祥在演唱會中合唱多首金曲，不過黎瑞恩卻多次甩嘴，阮兆祥取笑她「good甩」，黎瑞恩說：「其實搭車嚟嘅時候我有感動到喊，好似做咗好多騷（直播），但都冇觀眾，今日都有700幾人，好似好勁咁，感覺好開心。伍仲衡25年有一個自己嘅音樂會，好戥佢開心。」阮兆祥則謂自己前年10月在同一場地開騷，當時有1,500觀眾，但當他知道伍仲衡演唱會live已有7,000多觀眾，笑言十分妒忌。提到近況，阮兆祥指希望今年可完成個人的巡迴演唱會，而黎瑞恩與馬浚偉的舞台劇將於6月公演，她說：「仲諗住可以走得甩，希望到時可以記到對白唔甩嘴啦。」

祥仔講「薑蓉」

最近鄧智堅扮姜濤變「薑蓉」惹起爭論，出名喜歡模仿其他藝人的阮兆祥說：「我覺得每件事都有兩面睇，點解會扮佢？因為佢人氣勁、已經成為香港同市民嘅icon，短短嘅時間令人印象深刻，好受大家關注，只要唔係醜化人就冇問題，以前做『福祿壽』扮咁多人，個個都嬲咪冇嘢做？Fans明白係娛樂觀眾嘅。」

另一嘉賓何嘉莉穿上黑白色露肩裙高貴現身，不過由於裙子太長不方便行走，她笑說：「我唔緊張呀，係條裙令我緊張，因為我要好小心，喺台上好怕仆。」何嘉莉又謂帶了兒子來見識：「呢個機會都好難得，帶佢嚟見識吓，我叫佢幫我影相同攞水樽，做小助手。」

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