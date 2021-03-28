不敵胃癌病逝的廖啟智，生前有做運動習慣，智叔的「行山腳」是發哥周潤發，兩人早年合演電影《無雙》，智叔曾向發哥表示自己受失眠困擾，十分煎熬，後來發哥建議智叔跟他一起行山，讓他放開懷抱。

籲智叔行山改善失眠

在發哥幫助下，智叔的失眠改善了，但沒有想到去年突然發現胃部不舒服，入院檢查後才知情況嚴重。《蘋果》今晚將噩耗告知發嫂：「發哥已瞓咗，我唔叫醒佢，唔係佢一定瞓唔返，我聽朝先同佢講。其實我同發哥上年已經知道，有叫佢加油，我哋以為佢可以打贏呢場仗，諗唔到咁突然⋯⋯真係好難過，原本我同發哥想去醫院睇佢，但院方唔批准探病，智叔係好好先生，我老公是好欣賞智叔，之前都緊張問住佢狀況，諗唔到⋯⋯」發嫂已泣不成聲。

與發哥及智叔一起行山的方中信以短訊回覆：「剛收工，接到方平的電話，心裏難受，不想多講，請原諒。」至於江美儀則在社交網站貼出與智叔的合照並留言：「有緣認識到你是我的榮幸，遺憾是一直沒有機會同你合作，我會永遠記住你跑得好快但成日都返轉頭等埋我哋！願你離苦得樂，南無地藏王菩薩！」

至於曾與智叔合作多部電影的杜琪峯表示，今晚與朋友吃飯剛問起智叔病情，想不到回家途中就收到智叔去世消息，他表示：「一個咁好嘅演員，咁早離開，好難過，我見過咁多演員，智叔係好專業、性格又好，係演員嘅榜樣，佢嘅離開，係電影界損失，希望敏儀同佢家人可以節哀順變！」而黃秋生對智叔離世則歎人生無常，對於智叔死訊，他以短訊回覆說：「佢好人到不得了。哎⋯⋯佢兩夫妻我都好欣賞。」

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