有「日本一色情水着偶像」稱號的28歲森咲智美以超激露肉寫真，吸納無數fans，她的IG已突破400萬人，昨日登上日本藝人IG追蹤人數排行榜第10位（現時第九位），她受訪時表示：「一直很努力儲fans，目標是今年內升至500萬人。今後會貼上更多新的色情照片，請看我的IG提起精神！」

在最多IG fans日本藝人排行榜中，肥妹諧星渡邊直美一直保持着冠軍位置，fans人數超過938萬，接着是模特兒Rola、水原希子和山下智久等。成為水着偶像界的第一位的森咲智美坦言感到壓力，由揀服裝到拍攝，至挑選一張最震撼的靚相都會經過深思熟慮。森咲又指試過一日影900張相，花了一小時構思和揀相，而且因為每日會PO新相，為了不被定型，會貼上不同風格的照片：「不僅是色情，有可愛、日式和西洋，總總樣樣都會試。」由於森咲有一半fans都是外國人，所以她亦會加插英文和中文的標籤，而且還學習英文，色情得來亦非常專業。森咲於六年前起是名古屋當地的偶像，成為水着偶像後開始專心在IG貼性感相，追蹤人數由2019年2月的100萬人，兩年後已大幅升至現時的400萬。森咲去年被《Friday》踢爆與Morning娘前成員矢口真里的前夫中村昌也打得火熱，矢口與中村於2011年結婚，兩年後爆出女方偷食，婚姻關係隨即告終。

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