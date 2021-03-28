台劇《命中注定我愛你》女星陳喬恩前年撻着比她細9年的馬來西亞有錢仔曾偉昌（Alan），兩人不時高調放閃，去年兩人玩煮飯仔慶祝拍拖一周年，之後兩人經常被發現孖咇遊台灣，而陳喬恩更被指身形脹飄孕味。台灣《蘋果新聞網》日前在台北某百貨公司撞見陳喬恩又孖東區百貨公司出巡，他們一起去shopping及拍拖睇戲，感覺如同老夫老妻。

報道指，當晚陳喬恩繼續鬆身裝束現身，她和男友一起行運動用品部，陳喬恩更拿起幾件啱心水的衫褲埋鏡拼，其間Alan一度叫她睇運動水壺，陳喬恩應完男友後，很快便繼續睇衫，並拿了幾件衫去試身室，順利買到心水衫的她很快便埋單走人。

孖咇shopping完，陳喬恩與男友便轉場到戲院，等入場期間，陳喬恩一路低頭玩電話，Alan則大啖食爆谷，拍拖只有一年多的兩人，似乎已相當習慣對方的生活習性，相處得自然自在。

近年主攻大陸市場的陳喬恩，前年因與Alan合演戀愛真人騷共墮愛河，雖然去年因武漢肺炎疫情影響工作行程，但陳喬恩與男友則乘機留在台灣，邊休假邊享受拍拖生活，有影皆雙，陳喬恩屢被拍到身形脹了，而留台的Alan也似因為日日食好西，陪女友一起「加碼」。

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