兩度獲得金像獎男配角的廖啟智上周一（22日）驚爆患上胃癌，病情一度嚴重，要入院治療及全面停工。當日有報道指智叔情況好轉，但希望低調養病，獲演藝圈各方好友祝福。

可惜，今日傳來噩耗。智叔經理人公司今日晚上發訃聞，宣佈智叔今日晚上約8時半，在威爾斯親王醫院離世，其時家人在身邊相伴，終年66歲。

魯振順與智叔同屬第八期訓練班出身，他得知智叔離世後，大嘆人生無常，要珍惜眼前人，他說：「我哋一班同學經常有聚會，但去年智叔就冇嚟，得敏怡（智叔太太），但都冇講乜，我哋仲以為佢開工。智叔平時都好少講嘢，咩都在心中，祝佢一路好走。」

智叔1979年加入藝訓班，大大小小演出不斷，參演過經典劇集如《上海灘》、《薜仁貴征東》、《包青天》等，並曾《城市追擊》主持。智叔亦在藝訓班時，認識到了現任老婆陳敏兒，兩人在１９８７年結婚，育有3子，但幼子於2006年患上血癌離世。

智叔先後以《籠民》、《證人》兩套電影，獲得香港電影金像獎最佳男配角，演技備受同行肯定，早年在真人真事改編電影《點五步》中扮演盧校長，令人印象深刻。

智叔經理人公司訃聞：

現在以萬般不捨的心情通知大家，我們敬愛的廖啟智先生（智叔） 於二零二一年三月二十八日晚上八時三十二分，於威爾斯親王醫院，安然在家人陪伴下離世，回歸天父懷中。

家人感謝醫護人員數月以來的悉心照顧，以及廣大市民及傳媒的關心和祝福。家人雖有不捨，但仍懷著盼望，將來於天家再聚。明白各界對智叔的關心，不過懇請大家給予智叔一家空間，處理智叔的身後事。有關喪禮安排，會稍後通知大家。

再次衷心感謝各界對智叔及其家人的關懷和愛護。

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