富豪亨哥一生風流多情，曾經與不少當年的一線女星有過一段情，而眾多女星之中，他對心姑姑最念念不忘，一直有照顧心姑姑。亨哥50幾歲時，對心姑姑一見鍾情，展開熱烈追求，當時亨哥有錢又有風度，對心姑姑好大方，不斷送禮物給她，所以好快就奪得心姑姑芳心，雖然心姑姑都知道亨哥身邊不止她一個女人，但因為亨哥太有吸引力，所以心姑姑都沒有介意，但後來殺出久哥猛烈追求心姑姑，亨哥知道後都好緊張，開出好多優厚條件想留住女方。雖然條件吸引，心姑姑因此一度心動，但經過深思熟慮後，她還是拒絕了亨哥，要離開他。

心姑姑與久哥結婚後，她以為自己會有美滿幸福生活，沒料到兩個人都是「大花筒」愛揮霍，特別是久哥喜歡賭，片酬也幾乎輸清。為了維持門面風光，心姑姑只好硬住頭皮去找亨哥幫忙，亨哥因為很喜歡心姑姑，所以她開口要求幫助，亨哥二話不說就開了支票給她，自此她幾乎是每隔幾個月就去別墅找亨哥幫忙，頭幾次取完支票就離開，後來亨哥要求她留下上房短敍一下，心姑姑也不好意思拒絕，而久哥也明白有求於人，只好是隻眼開隻眼閉，這種關係一直維持好幾年。

後來亨哥繼續風流，與其他女星搭上，與心姑姑減少來往，不過心姑姑經濟出問題時，一樣會搵上門，亨哥還是會出手幫助。畢竟長貧難顧，心姑姑也受不了久哥的種種問題，兩個人終於分開了，亨哥知道後，有問過心姑姑要不要回去跟他，但心姑姑選擇過自己生活，不想繼續過這種沒名沒份的生活，亨哥也沒有勉強。後來心姑姑有了第二春之後，經濟其實也是維持表面風光，就算10幾年前已一把年紀，她都一直有找亨哥接濟，不過亨哥是出於愛護這位紅顏知己才去幫忙，不會有任何奢求。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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