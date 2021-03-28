《率「性」新勢代》講青春題材，都是離不開愛情、友情、家庭與性愛，今次劇集刻意主力講「性」，卻欠缺新意，既不有趣亦沒有深度。故事刻意將每個角色寫得南轅北轍，但又禁不住要他們每個人都牽涉同性戀、雙性戀的議題，結果就越講面目越模糊，到後來直頭有「炒埋一碟」之感。例如Chester是同性戀者中的萬人迷，但後來加了個初嚐同性戀的Nathan，感覺已很相撞。到後來，連Chester好友Railey都中途轉基，對同性戀女生Greta產生興趣，結果就變成一窩蜂都講出櫃爭扎，撞到正一正。

劇集極力地加入大量「政治正確」的意識，也多到令人有點反感。劇中的黑人Arianna是一對男同志的養女，她在劇中講：「我這樣講都不算是歧視同性戀，因為我是同性戀者的女兒。」足以令人目瞪口呆，完全反映了美國以身份界定歧視原則的現況。至於亞裔女生Delilah，同樣開口埋口都要發表偉論，包括挑戰老師用男、女去講例子，認為要包含中性、變性人等第三性別人士。不過最好笑的是，大義凜然的Delilah，最後竟然秘密大肚，躲在公廁中產子，都算是編劇要對「正義L」的諷刺與黑色幽默。

如今要拍一齣好的青春劇其實不難，只要掌握好手頭上的愛情、友情、家庭與性愛原則，加少少創意就足夠。但《率「性」新勢代》想主力講「性」又去得不夠盡，講「愛」又重重複複，更遑論創意，難怪IMDb只有5.6分，要再開下季應該無望。

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